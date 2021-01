Sangiovanni, nella puntata di Amici di sabato 16 gennaio 2021, ha cantato, per la seconda volta, il suo nuovo inedito, Lady, prodotto da Zef.

Il brano arriva dopo il successo ottenuto da Gucci Bag, potente in streaming e ben accolto da critica e pubblico. Il giovane cantante ha conquistato anche il primo posto nella classifica delle preferenze, ottenendo così la possibilità di pubblicare sulle piattaforme musicali il pezzo, qualche giorno prima degli altri allievi del talent show.

La canzone è una dichiarazione d’amore nei confronti dell’amata, la difficoltà di stare insieme con le diversità reciproche ma con la speranza che la scintilla possa scoccare e la promessa di far sentire l’altra persona “la sua lady”.

Potete ascoltare la canzone e vedere l’esibizione ad Amici cliccando qui. A seguire il testo del brano.

Sei così bambina

ed io cosi maturo

che non può funzionare

ma c’ho bisogno di amore

ed è così bello sì

mi fai tornare bimbo

come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto

E non è detto

siamo in due al buio

senza visione notturna

non ho paura di nulla

ma comunque mi aspetta per farmi uno scherzo di m*rda

lanciarmi una freccia sul petto

e sarai per sempre e sarai per sempre, e sarai per sempre la mia lady

na na na

perché entri in punta di piedi

e la mia vita è irregolare come le rockstar

girando la città

a luci spente capirò che sei la mia lady lady lady

ma non ti piaceva un altro?

ma che fine ha fatto?

ok che sono bello ma non così tanto cosa stai cercando?

su quel piedistallo

perché sono alto

e che ti tratto bene

ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme

dammi il tuo cuore baby

farò di te una donna baciami sulla bocca con il rossetto rosa

per la tua prima volta

siamo la coppia perfetta

Cupido la lanci sta freccia?

che sono qui che ti aspetto

E sarai per sempre e sarai per sempre la mia lady

na na na

perché entri in punta di piedi

e la mia vita è irregolare come le rockstar

girando la città

ma a luci spente capirò che sei la mia lady lady lady