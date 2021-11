Sangiovanni e Madame rilasceranno la loro collaborazione, Perso nel buio, a partire dal venerdì 12 novembre 2021. Il duetto è stato ufficializzato nelle scorse ore, con qualche anticipazioni sul progetto in atto.

Il brano è la forma canzone di un’amicizia tra i due artisti multiplatino, assicurano.

Sangiovanni rivela in “Perso nel buio” uno stato di fragilità emotiva dovuto alla velocità con cui la sua vita è cambiata e che lo hanno portato a sentirsi confuso e vulnerabile. La forza, la luce che conforta e scioglie questa tensione è la Voce di una delle sue amiche più care, nella vita e nella musica: Madame.

Secondo i rumors, ci sarà anche una versione artistica inedita di Sangiovanni, più matura e profonda, legata ad un percorso di crescita anche personale del giovane cantautore.

L’amicizia tra Sangiovanni e Madame è nata circa due anni fa nello studio di un terzo talento under 20 di Vicenza, nuova golden area della musica italiana, il producer Bias.

Madame ha ottenuto il boom e conquistato una popolarità maggiore grazie alla sua convincente partecipazione al Festival di Sanremo 2021 dove era in gara con il brano “Voce”. Per lei fu il debutto sul palco del Teatro Ariston. Il suo disco, rilasciato dopo la kermesse musicale, è ancora in top10 Fimi dal giorno della sua pubblicazione. Dell’album sono stati certificati oltre a “Voce” triplo platino i singoli “Marea” doppio platino, “Baby” e “Il mio amico” feat.Fabri Fibra platino e “Tu mi hai capito” feat. Sfera Ebbasta,

Il successo di Sangiovanni, invece, ha le sue origini nella partecipazione all’edizione di Amici 20, un grande successo di pubblico e di vendite. Arrivato in finale insieme a Deddy e Ak7even, Sangiovanni ha vinto nella categoria Canto e si è piazzato al secondo posto nella classifica finale, dietro la ballerina Giulia, sua fidanzata.

Da venerdì 12 novembre 2021, potremo ascoltare “Perso nel buio”, l’atteso duetto tra due promesse della musica italiana.