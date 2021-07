Sangiovanni, dopo aver vinto il circuito canto ad Amici 20 ed essersi posizionato al secondo posto nella classifica finale dietro Giulia, ha conquistato le classifiche grazie ai singoli (“Lady” e “Malibù”, per citare le più famose) e con il suo primo Ep omonimo, in grado di agguantare la numero 1 per settimane e settimane.

Il successo e il riscontro ottenuto è sotto gli occhi di tutti e, in vista dalle possibilità di dare vita a concerti all’aperto con un numero di posti limitato per via del Covid-19, il giovane artisti ha deciso di approfittare di questo momento d’oro e di concedersi alcuni concerti a partire dalla seconda metà del mese di agosto. E così, ecco l’annuncio via social, del “Sangiovanni Summer Tour” che partirà da Lecce il 23 agosto prossimo, passando per Palmanova, Lugano, Brescia, Genova, Vicenza e concludersi a Taormina il 15 settembre.

SANGIOVANNI SUMMER TOUR🍋⛱

quest’estate in giro x l’Italia, non vedo l’ora di vedervi dal vivo!!! canteremo insieme finalmente 23 agosto LECCE Oversound Festival

26 agosto PALMANOVA piazza Grande

30 agosto LUGANO piazza Manzoni

2 settembre BRESCIA piazza della Loggia

3 settembre GENOVA Arena del Mare

7 settembre VICENZA piazza dei Signori

15 settembre TAORMINA Teatro Antico I biglietti per le nuove date estive del tour sono disponibili online e nelle prevendite abituali a partire da oggi. Ulteriori informazioni disponibili su friendsandpartners.it

Sono già in vendita i biglietti di ogni singola data, come specificato dallo stesso cantante via Instagram.

Due giorni fa, Sangiovanni ha poi ringraziato i fan condividendo un risultato che conferma e sottolinea il boom ottenuto dall’ultima edizione di Amici e, soprattutto, dai suoi protagonisti:

“sangiovanni” l’EP doppio disco di platino in meno di due mesi 💿💿📈 ad oggi è l’album + venduto del 2021, non so davvero come ringraziarvi. news soon

Doppio disco di platino per l’Ep che non perde posizioni e appeal in classifica nonostante siano passati due mesi circa dalla fine del programma.