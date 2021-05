Sono passate quasi due settimane dalle finale di Amici 20 che ha visto la consacrazione di Giulia come vincitrice assoluta e di Sangiovanni, secondo classificato ma vincitore del circuito Canto. E, gli album e i singoli, vedono ancora primeggiare gli artisti usciti da questa fortunatissima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Boom di Sangiovanni e molto bene anche Aka 7even Deddy e Tancredi. Vediamo insieme le loro posizioni nelle classifiche.

1

Partiamo dagli album con il primato di Sangiovanni, stabile dopo l’esordio in vetta di sette giorni fa. Dopo la riedizione dell’album di Ernia, terzo gradino per il debutto discografico di Aka 7even che conquista così la medaglia di bronzo. Scende di sole due posizioni Deddy con “Il cielo contromano”. Dalla 2 alla 4. Bene anche Iride di Tancredi che regge e scivola dalla 4 alla 7. Enula, invece, debutta alla 19 con “Con(torta)”. Un buon piazzamento nella top 20, calcolando la sua eliminazione diverse settimane fa.

1

Passiamo adesso alla sezione dedicata ai singoli dove, in vetta, troviamo ancora Sangiovanni, esattamente come negli album. Primo posto per Malibù, esattamente come una settimana fa. Alla 2, dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin con Zitti e buoni. Alla tre, ancora Sangiovanni con Lady, seguito da Aka 7even con “Loca”, canzone che si candida tra i tormentoni dell’estate 2021. Quinto gradino ancora occupato dal vincitore canto di Amici 20. Sangiovanni con “Tutta la notte”.

1

Bene Tancredi che sale alla 14 alla 9 con Las Vegas. Scende di due gradini Deddy con “Zero passi”, dalla 8 alla 10. Alla 33 Sangiovanni con Hype, alla 34 ancora Deddy con “Il cielo contromano”. Alla 45 Gucci Bag di Sangiovanni che ritroviamo anche alla 55 con la sua esibizione live di “Maledetta primavera”. Alla 64 nuovamente Deddy con “La prima estate”, tratta dall’Ep “Il cielo contromano”. Alla 70, Luna di Aka 7even.

Insomma, boom di Amici 20 nella classifica italiana dei singoli e degli album.