Dal 24 giugno 2022, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica, il nuovo singolo da solista di Samuel, dal titolo Occhiali Da Sole.

Il nuovo singolo è scritto e prodotto dal frontman dei Subsonica insieme a Dade e Andrea Bonomo. L’ultimo singolo da solista di Samuel è E invece, realizzato in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore dei The Lumineers.

Al momento, Samuel è impegnato con l’Elettronica Tour, che l’ha già visto esibirsi a Verona, Pordenone, Taranto e Castel Volturno. Nelle prossime settimane, il cantautore si esibirà anche a Bergamo (25 giugno), Vulcano (2 luglio), Montenero di Bisaccia (9 luglio), S. Margherita Ligure (13 luglio), Assisi (29 luglio), Ricaldone (30 luglio), Torre Sant’Andrea (21 agosto), Campobasso (23 agosto) e Arenzano (27 agosto).

Il significato del testo del brano è spiegato direttamente da Samuel, attraverso il comunicato ufficiale. Il protagonista della canzone è una persona che trae un bilancio della propria esistenza, analizzando le scelte che ha compiuto:

Occhiali Da Sole è la metafora di un percorso di vita, il racconto di uno stato d’animo, un momento di analisi del punto a cui si è arrivati e della strada che si deve ancora fare. Il protagonista del brano affronta una planata del proprio status sociale in base alle scelte che ha fatto. Chi come noi lavora in ambito artistico conosce bene questa sensazione: dopo periodi di estrema produttività in un ambiente in cui le cose cambiano in fretta, e in cui bisogna saper aggiornarsi e ritrovare la propria direzione sempre più velocemente, può succedere di ritrovarsi come su una zattera nel mare: non sai più qual è la direzione giusta da prendere per raggiungere la terraferma. L’unico modo per affrontare questi momenti è indossare degli occhiali da sole e continuare a fare quello hai sempre fatto.