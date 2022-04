Dal 22 aprile, è disponibile un singolo inedito di Samuel, dal titolo E Invece, canzone che vede la partecipazione di Jeremiah Fraites, musicista statunitense e co-fondatore dei The Lumineers, noti in Italia soprattutto grazie alla hit Ho Hey, pubblicata nel 2012.

Samuel – E Invece: significato canzone

Stando alle dichiarazioni ufficiali, Samuel ha iniziato a lavorare a questo nuovo singolo, qualche mese dopo l’uscita dell’album Brigata Bianca, dopo aver ritrovato dei vecchi appunti.

E Invece racconta di “un’attesa e di un bisogno di rivivere sensazioni e immagini di leggerezza”:

È un brano che non assomiglia a niente, è un brano estemporaneo. È una canzone legata a quell’amore che vedi passare tutti i giorni davanti e a cui non riesci a confidare quello che provi.

La collaborazione con Jeremiah Fraites è nata in un pomeriggio trascorso insieme al Golfo Mistico, durante il quale il musicista dei The Lumineers ha ascoltato il pezzo, decidendo, subito dopo, di lavorarci insieme a Samuel:

È una canzone spassionata, leggera, che ha l’ambizione di non avere ambizioni, e che vuole regalare un momento di leggerezza e di malinconia a chi l’ascolta.

Samuel – E Invece: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Samuel – E Invece: testo

A saperlo non avrei

Mai rivolto gli occhi

Verso il tuo sguardo,

E fin dove si perdeva

E ripensandoci vorrei,

Non averti visto

E non sapere che esisti

E dimenticarti.

E invece sto qui ad aspettare che

Che torni ancora domani

Per rivederti e per sbagliarmi

E fare finta che non mi interessi.

Nervi scoperti, morsi e poi soltanto guai

Il tuo respiro e i miei occhi stanchi

Bestie feroci come noi, lo sai

Non mollano la presa mai.

Anche volendo non potrеi

Cancellarti ora

Ora che la tua astuzia

Ha complicato tutto

E ripensandoci vorrеi,

Non averti chiesto

Quanti anni hai

E quanti me ne dai.

E invece sto qui ad aspettare che

Che torni ancora domani

Per rivederti e per sbagliarmi

E fare finta che non mi interessi.

Nervi scoperti, morsi e poi soltanto guai

Il tuo respiro e i miei occhi stanchi

Bestie feroci come noi, lo sai

Non mollano la presa mai.

Nervi scoperti, morsi e poi soltanto guai

Il tuo respiro e i miei occhi stanchi

Bestie feroci come noi, lo sai

Non mollano la presa mai.

Nervi scoperti, morsi e poi soltanto guai

Il tuo respiro e i miei occhi stanchi

Bestie feroci come noi, lo sai

Non mollano la presa mai.