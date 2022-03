Buone notizie per i fan di Sam Smith. Il cantante, infatti, è al lavoro suo nuovo disco, in uscita probabilmente entro la fina del 2022. Ma vediamo insieme, le prime indiscrezioni e anticipazioni sul prossimo album di inediti.

Secondo quanto emerso, è tornato in studio e si sta “divertendo” creando quella che si dice sia una “sorpresa” per i fan. Una fonte ha detto alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun:

“Sam è tornato in studio e si sta davvero godendo di nuovo il processo creativo. Essere in isolamento ha fornito il tempo e lo spazio per provare nuovi suoni e probabilmente sorprenderà i fan”

La fonte ben informata ha continuato affermando che il produttore di “Stay With Me” è stato a Los Angeles per registrare e ha in programma di pubblicare l’album entro la fine dell’anno.

“Sam è stato a Los Angeles per settimane per registrare nuove canzoni, quindi il progetto non è ancora finito, ma il piano è che l’album esca nel 2022″

Secondo quanto emerso, Sam Smith si atterrà in qualche modo allo stile tradizionale e includerà alcune “ballate classiche”, si pensa che l’album possa prendere una nuova direzione in senso musicale.

“Musicalmente, in parte, è una nuova direzione, ma dal punto di vista dei testi Sam sta ancora attingendo da esperienze personali. E, naturalmente, ci saranno classiche ballad!”

Nei precedenti dischi, Sam Smith aveva preso ispirazione dalle circostanze personali per aiutare la scrittura di canzoni e ha avuto alcune storie d’amore, tra cui con il fidanzato del designer di mobili Francois Rocci e l’amico stretto Jonathan Zeizel dopo che si sono frequentati nel 2014, ma ora preferisce mantenere il discorso sulle questioni private.