Jimmy Napes è uno degli autori di fiducia di Sam Smith e ha rivelato che il cantante britannico è già al lavoro al nuovo album. Love Goes, terzo disco di inediti, è stato pubblicato solo pochi mesi fa, a ottobre 2020, promosso dai singoli My Oasis e Diamonds. L’album non è stato un boom di vendite, nonostante un ottimo secondo posto in Inghilterra. In America è arrivato quinto, in Italia non è andata oltre la ventesima posizione e, tra le posizioni più altre, l’Australia e il Canada (3) e la Croazia (2).

Sembra, quindi, che Smith sia già concentrato sul prossimo progetto, come svelato “in anteprima” dal collaboratore al podcast ‘Straight Up’:

“Abbiamo scritto una canzone proprio l’altro giorno ed è una delle mie preferite che abbiamo mai fatto. Continuiamo a farlo e sembra ancora come la prima volta, essenzialmente, è una partnership davvero speciale. La voce di Sam è ovviamente una delle più grandi voci che abbia mai sentito. Per essere in grado di avere quella voce che esprime la musica che state scrivendo insieme, è come uno scherzo. Può essere un piccolo trucco perché Sam potrebbe cantare l’elenco del telefono e sarebbe fantastico”

In merito al lavoro insieme, ha aggiunto che non tutto poi diventa realtà:

“Nel complesso molte canzoni vengono messe insieme. Noi, quel giorno, potremmo saltare su e giù dicendo. ‘La adoriamo!’, e poi le persone nella squadra, dell’etichetta discografica, potrebbero dire semplicemente, ‘Questa è la cosa peggiore che abbia mai sentito”

In Life Goes, Sam Smith si era concentrato sulle emozioni e sui sentimenti nati dopo la fine della sua relazione con Brandon Flynn, attore di “Tredici”, serie cult di Netflix: