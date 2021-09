Salmo ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Flop, disponibile dal 1 ottobre 2021. L’annuncio è stato condiviso attraverso i social dove il rapper ha rilasciato anche tracklist e cover ufficiale.

Salmo ha annunciato l’uscita del disco “Flop” insieme alla tracklist e alla cover. Qui sotto potete vedere lo scatto scelto, con l’artista e una lacrima che nasce dall’occhio destro.

Ecco, invece, i titoli delle canzoni presenti nel disco.

01. Antipatico

02. Mi sento bene

03. Criminale

04. Ghigliottina

05. In trappola

06. La chiave

07. Kumite

08. Che ne so

09. YHWH

10. Hellvisback 2

11. A Dio

12. Fuori di testa

13. Marla

14. L’angelo caduto

15. Vivo

16. Flop!

17. Aldo ritmo

Ecco, invece, l’efficace campagna promozionale scelta da Salmo, per le vie di Milano, nell’annunciare il nuovo disco, Flop.

Flop sarà il sesto disco in studio pubblicato da Salmo che, nel 2018, ha conquistato critica, pubblico e classifiche grazie al suo album, Playlist.

All’interno del progetto, 13 tracce che hanno scalato la chart dei singoli più venduti, insieme ovviamente all’album stesso che ha debuttato al primo posto e, a fine anno, è risultato il secondo disco più venduto.

Diverse le collaborazioni presenti in Playlist, da Coez a Fabri Fibra:

90min

Stai zitto (feat. Fabri Fibra)

Ricchi e morti

Dispovery Channel (feat. Nitro)

Cabriolet (feat. Sfera Ebbasta)

Ho paura di uscire – 3:18

Sparare alla Luna (feat. Coez)

PxM

Il cielo nella stanza (feat. Nstasia)

Tiè

Ora che fai?

Perdonami

Lunedì

A metà agosto, Salmo era finito al centro di critiche e polemiche (anche da parte di colleghi come Fedez e Alessandra Amoroso) per aver dato vita ad un concerto improvvisato ad Olbia (nonostante limitazioni, distanze e regole legato alla pandemia da Covid-19).

Salmo replicò così inizialmente alle accuse:

“Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli Europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole”.