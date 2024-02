Non mi riconosco è il nuovo singolo di Mace inciso insieme a Salmo e Centomilacarie. Quest’ultimo è un artista punk che ha fatto il suo esordio del 2022 con il brano “Strappami la pelle a morsi”. Dopo il suo Ep “Neanche anch’io”, ha collaborato con i due colleghi per il pezzo, uscito il 23 febbraio 2024. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Mi manca il vecchio me

Ritrovo pezzi di saliva, sulle nostre foto

Ormai lo sai, è solo un ricordo

Mi sporco di un palazzo vuoto

Per capire cosa voglio dire

Restare solo, al collo un cappio d’oro

Mia madre bussa sulla porta della mia camera, ah

Mi trova morto, senza nessun, nessun ricordo

E le mie ultime parole sono scritte con quel cacciavite, un cacciavite rotto

Lo sai che ho ucciso il mostro

E adesso non mi riconosco, oh-oh, oh

E adesso non mi riconosco, oh-oh, oh

E adesso non mi riconosco, oh-oh, oh

E adesso non mi riconosci nemmeno tu

E forse dovrei lasciarmi andare

Non perder tempo

Non ho più tempo

Non mi voglio salvare

Mia madre bussa sulla porta della mia camera, mi trova morto

Senza nessun, nessun ricordo

E le mie ultime parole sono scritte con quel cacciavite, un cacciavite rotto

Lo sai che ho ucciso il mostro

E adesso non mi riconosco, oh-oh, oh

E adesso non mi riconosco, oh-oh, oh

E adesso non mi riconosco, oh-oh, oh

E adesso non mi riconosci nemmeno tu

Sono rimasto solo al bordo dell’universo, oh (Oh)

Da quando ho spiccato il volo, credo di essermi perso, oh, oh

Mi fugge l’anima dal corpo, vedo l’anima al rovescio, oh, oh

Non mi riconosco mai, sono sempre diverso, mi va bene lo stesso

Bruciamo insieme nel film, c’è sempre un seme nel green

Va tutto bene tra le catene, la fottuta routine

Si faccio un brindisi “cin”, per sette giorni The Ring

Dopo del gin, vomito sopra la moquette in limousine, ah

All’ultimo piano, appeso a testa in giù

Pronto a fare un tuffo dove il cielo è più blu

Posso urlare finché non mi sente Dio

Qui nessuno mi ama veramente, specialmente io

Seguo la dannazione, eh, si allungano le ombre, eh

Corro sulla neve senza lasciare impronte

La vita è un sogno tu c’hai paura della morte

E adesso non mi riconosco, oh, oh

E sono diventato il mostro