Uscito da poche ore “Dawn FM“, il nuovo disco di The Weeknd, ecco in streaming il brano “Sacrifice“, scelto come pezzo promozionale e inserito nella New Music Friday di Spotify.

The Weeknd, Sacrifice, Significato canzone

Nel brano, The Weeknd esprime la sua volontà di non essere dipendente o sentirsi soffocato dall’altra metà. Si sta sacrificando ma ammette di non essere più disposto a sentirsi così legato e a privarsi della sua libertà di essere e di agire.

Sacrifice, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare in streaming “Sacrifice”, il brano di The Weeknd tratto dall’album “Dawn FM”

The Weeknd, Sacrifice, Testo canzone

I was born in a city

Where the winter nights don’t ever sleep

So this life’s always with me

The ice inside my veins will never bleed

My, ooh

My, ooh

Uh, every time you try to fix me

I know you’ll never find that missing piece

When you cry and say you miss me

I lie and tell you that I’ll never leave, but

I sacrifice (Sacrifice)

Your love for more of the night (Of the night)

I try to put up a fight (Up a fight)

Can’t tie me down (Down)

I don’t want to sacrifice

For your love, I try

I don’t wanna sacrifice

But I love my timе

My, ooh

My, ooh

I hold you through the toughest parts

When you feel likе it’s the end

‘Cause life is still worth living

Yeah, this life is still worth living

I can break you down and pick you up

And fuck like we are friends

But don’t be catchin’ feelings

Don’t be out here catchin’ feelings ‘cause

I sacrifice (Sacrifice)

Your love for more of the night (Of the night)

I try to put up a fight (Up a fight)

Can’t tie me down (Down, down, down)

I don’t want to sacrifice

For your love, I try

I don’t wanna sacrifice

But I love my time

I don’t want to sacrifice

For your love (Oh), I try

I don’t wanna sacrifice

But I love my time (My, ooh)

Oh, baby

I hope you know that I, I tried

Oh, baby (Baby)

I hope you know I love my time, oh

I don’t wanna sacrifice

I don’t wanna, I try (Hey)

I don’t wanna sacrifice

But I love my time

My, ooh

My, ooh

The Weeknd, Sacrifice, Traduzione canzone

Sono nato in una città

Dove le notti d’inverno non dormono mai

Quindi questa vita è sempre con me

Il ghiaccio nelle mie vene non sanguinerà mai

mio, ooh

mio, ooh

Uh, ogni volta che provi a sistemarmi

So che non troverai mai quel pezzo mancante

Quando piangi e dici che ti manco

Mento e ti dico che non me ne andrò mai, ma

Mi sacrifico (Sacrificio)

Il tuo amore per più della notte (della notte)

Cerco di combattere (lottare)

Non puoi legarmi (Giù)

non voglio sacrificarmi

Per il tuo amore, ci provo

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo

mio, ooh

mio, ooh

Ti tengo nelle parti più difficili

Quando senti che è la fine

Perché la vita è ancora degna di essere vissuta

Sì, questa vita è ancora degna di essere vissuta

Posso abbatterti e prenderti

E sc0pare come se fossimo amici

Ma non catturare i sentimenti

Non essere qui a catturare i sentimenti perché

Mi sacrifico (Sacrificio)

Il tuo amore per più della notte (della notte)

Cerco di combattere (lottare)

Non puoi legarmi (Giù, giù, giù)

non voglio sacrificarmi

Per il tuo amore, ci provo

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo

non voglio sacrificarmi

Per il tuo amore (Oh), ci provo

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo (mio, ooh)

Oh, piccola

Spero che tu sappia che io, ci ho provato

Oh, piccola (piccola)

Spero che tu sappia che amo il mio tempo, oh

non voglio sacrificarmi

Non voglio, ci provo (Ehi)

non voglio sacrificarmi

Ma amo il mio tempo

mio, ooh

mio, ooh