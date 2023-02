Durante la finale del Festival di Sanremo 2023, in onda sabato 11 febbraio, a calamitare l’attenzione è stato sicuramente anche il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Il cantante in gara con “Made in Italy”, durante la sua esibizione, si è avvicinato al rapper, seduto in prima fila e, dopo essersi strusciato su di lui, lo ha portato sul palco dell’Ariston, baciandolo a favore delle telecamere, al termine della performance. Il web ha commentato e riportato soprattutto il bacio tra i due, con migliaia di commenti tra chi si è divertito e chi ha criticato. Ma, ecco, in queste ore, arrivare la notizia di un esposto. Ebbene sì. Come riportato dal blog ProVitaeFamiglia, è stata condivisa una nota congiunta da parte di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli:

E’ stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale. Anche a seguito delle oltre 37.000 firme raccolte da una petizione popolare di Pro Vita & Famiglia, è stato presentato un esposto da parte dell’Avv. Luca Ghelfi – sulla base dell’art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) – per conto della stessa Onlus, dell’On. Carlo Giovanardi, ex Ministro con delega alla Famiglia, e dell’Avv. Valerio Cianciulli, padre di due figli minorenni

Il riferimento è legato a quando Rosa Chemical si è seduto sul rapper, in prima fila, mimando un’ironica intimità tra i due. Si parla addirittura di gravità inaudita e di “ondata di indignazione generale” quando, in realtà, sul web ha generato numerosi meme e commenti divertiti. Ma ecco, improvvisamente, la notizia dell’esposto per atti osceni in luogo pubblico.

Questa notizia arriva a poche ora di distanza da quella di Blanco, indagato per danneggiamento dopo la distruzione delle rose sul palco del Teatro Ariston.