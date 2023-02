Rosa Chemical è finito al centro delle polemiche durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023, quando ha raggiunto Fedez, seduto in prima fila al Teatro Ariston. Dopo aver simulato (con ironia) un congiungimento fisico col rapper, lo ha poi portato sul palco e, alla fine, si sono scambiati un bacio. Una performance che, come prevedibile, ha fatto discutere. E ha anche provocato un esposto, come riportato dal blog ProVitaeFamiglia. Ecco arrivare una nota congiunta da parte di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli:

E’ stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale. Anche a seguito delle oltre 37.000 firme raccolte da una petizione popolare di Pro Vita & Famiglia, è stato presentato un esposto da parte dell’Avv. Luca Ghelfi – sulla base dell’art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) – per conto della stessa Onlus, dell’On. Carlo Giovanardi, ex Ministro con delega alla Famiglia, e dell’Avv. Valerio Cianciulli, padre di due figli minorenni

A poche ore di distanza, durante la conferenza stampa di presentazione del suo tour, Renato Zero ha commentato l’esibizione di Rosa Chemical, interrogato dal giornalisti presenti, che hanno ‘paragonato’ performance, trasgressione e abiti tra i due:

“Mi sono accorto che i miei sosia sono tantissimi, ma l’originale vince sempre. Vorrei che oggi i ragazzi potessero godere di una preparazione adeguata prima di essere mandati su un palco (…) Una volta c’erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti. Oggi non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità. La colpa è di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell’andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo”.

Ospite a Domenica In, da Mara Venier, Rosa Chemical ha così replicato alle parole di Renato Zero:

“Io nutro una grande ammirazione. In tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per Renato, mi è dispiaciuto leggere quelle cose. Si è parlato tanto, io non l’ho fatto per far parlare di me, avevo un messaggio da mandare, se poi qualcuno si scandalizza io non posso fare niente”