Roma è il nuovo singolo de Il Tre, in uscita il 17 marzo 2023. Il cantante, il cui vero nome è Guido Senia, romano, classe ’97, è un artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica e che ha esordito con il suo primo album “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino.

Il Tre, Roma, Significato canzone

“ROMA”, in uscita venerdì 17 marzo per Atlantic/Warner Music Italy e in preorder, rappresenta il primo passo del suo nuovo lavoro dopo 4 dischi di Platino e 2 Oro e non è solo un tributo alla città di “Roma” ma rappresenta anche il luogo in cui prende vita il racconto di una storia d’amore fra gli alti e bassi della sua evoluzione. Sullo sfondo di panorami mozzafiato e i celebri cieli viola della Capitale al tramonto, dentro la canzone si intrecciano i fili di un rapporto che affronta l’incombere della quotidianità, ma dal quale nonostante le difficoltà e l’indebolirsi del sentimento che tiene insieme i pezzi, resta comunque impossibile distaccarsi.

Ecco le parole de Il Tre, annunciando il suo ritorno:

“È uno dei brani a cui sono più legato, penso che riesca a toccare le corde di molte persone. Anche se nelle strofe canto di un amore che sembra affievolirsi, nel ritornello spingo la persona al mio fianco a non andarsene. A volte capiamo il valore di qualcuno solo quando lo stiamo perdendo”

Il primo disco è uscito il 24 settembre 2021, disponibile nella versione deluxe del disco d’esordio (“Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo“), dal titolo Ali – Ultima Notte. La nuova versione dell’album del rapper romano contiene 6 brani inediti: Fuori è notte, È strano, Fari, Warzone, Ora o mai più e Temporale. Le 6 nuove canzoni sono state scritte da Il Tre durante i mesi che hanno seguito la pubblicazione dell’album.