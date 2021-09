Dal 24 settembre, è disponibile la versione deluxe dell’album d’esordio de Il Tre (“Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo“), dal titolo Ali – Ultima Notte.

La nuova versione del primo album del rapper romano contiene 6 brani inediti: Fuori è notte, È strano, Fari, Warzone, Ora o mai più e Temporale. Le 6 nuove canzoni sono state scritte da Il Tre durante i mesi che hanno seguito la pubblicazione dell’album.

In queste nuove canzoni, Il Tre racconta come sta vivendo il successo che ha raggiunto.

Fuori è notte è il singolo di lancio di Ali – Ultima Notte, una canzone con la quale il rapper romano descrive il proprio stato d’animo in questo periodo (“23 anni son pochi, per migliaia di euro, per milioni di streaming, pero è quello che volevo…”).

In È strano, invece, Il Tre ribadisce il proprio amore per la musica mentre in Fari, il rapper sperimenta nuove sonorità.

In Warzone, Il Tre se la prende con i suoi colleghi che ostentano soldi e beni materiali. Con Ora o mai più, invece, il rapper ci tiene a ribadire che il suo successo è frutto di costante lavoro e non solo di fortuna. Temporale, infine, è l’unico inedito scritto durante il periodo di lavorazione della prima edizione dell’album.

Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo, pubblicato lo scorso 12 febbraio, ha debuttato direttamente in vetta alla classifica Fimi degli album più venduti ed è stato certificato Disco d’Oro.

Per quanto riguarda i singoli, Te lo prometto è stato certificato doppio Disco di Platino, Cracovia pt. 3 è stato certificato Platino mentre Il tuo nome è stato certificato Disco d’Oro.

Di seguito, trovate la tracklist di Ali – Ultima Notte.

Ali – Ultima Notte: la tracklist

Disco 1

1. Fuori è notte

2. È strano

3. Fari

4. Warzone

5. Ora o mai più

6. Temporale

Disco 2

1. Per chi non ha un posto in questo mondo

2. Il tuo nome

3. Apollo 13 feat. Vegas Jones

4. Tegole

5. Io non sono come te

6. Pioggia

7. Grattacieli

8. Beethoven feat. Mostro

9. Farfalla

10. Fight! feat Nayt

11. Sogni e Incubi feat. Clementino

12. Cracovia, Pt. 3

13. America feat. Emis Killa

14. Oltre

15. Te lo prometto