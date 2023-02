A lanciare la notizia è stato Variety, nelle scorse ore. Sembra che i Rolling Stones stiano collaborando con Ringo Starr e Paul McCartney. membri dei Beatles. McCartney avrebbe già registrato parti di basso per un prossimo progetto degli Stones, su cui apparentemente sta lavorando anche il super produttore Andrew Watt. Inoltre, nel progetto sarebbe coinvolto, come già anticipato, anche Ringo Starr. Non è chiaro, al momento, quali tracce saranno inserite o se McCartney e Starr saranno inclusi in un pezzo singolo all’interno del disco, ma le registrazioni sarebbero state effettuate nelle scorse settimane.

Il produttore Andrew Watt è tra i più richiesti, negli ultimi anni. Ha collaborato con Justin Bieber per “Peaches” e con Dua Lipa per il brano “Break my heart”. Recentemente, inoltre, ha condiviso due Grammy Awards per il suo lavoro con Ozzy Osbourne. Nel suo curriculu, inoltre, ci sono i nomi dei Pearl Jam e di Iggy Pop. Nel 2020 ha collaborato con Elton John per il disco “Lockdown Sessions” che includeva “Cold Heart” assistito da Dua Lipa e il duetto Britney Spears-John “Hold Me Closer” nel 2021.

A confermare, in parte, questa ipotesi, è stato lo stesso Paul McCartney in una recente serie di domande e risposte sul suo sito ufficiale. Quando gli hanno chiesto quali progetti avesse per il 2023, lui ha risposto:

“Ho registrato con un paio di persone, quindi non vedo l’ora di fare ancora di più. Ho iniziato a lavorare con questo produttore chiamato Andrew Watt, ed è molto interessante, ci siamo divertiti un po’. Oltre a questo, non ho in programma niente di imponente… al momento!”

I Rolling Stones non pubblicano materiale inedito dal 2005 con “A Bigger Bang”. Il loro ultimo album rilasciato è “Blue & Lonesome”, una raccolta di cover blues pubblicata nel 2016 e con Eric Clapton in due canzoni.

Quello che sembra confermato, ad oggi, è la presenza artistica del loro batterista, Charlie Watts, scomparso a 80 anni, nel 2021. Mick Jagger e Keith Richard hanno dichiarato, in un’intervista per il Los Angeles Times, che Watts aveva registrato le sue parti per una serie di canzoni prima della sua morte.

“Mettiamola in questo modo. Non avete ancora sentito l’ultimo pezzo di Charlie Watts”