Elton John pubblicherà un nuovo album di collaborazioni. Il titolo del disco racconta la genesi del progetto, registrato negli ultimi 18 mesi: The Lockdown sessions. La star inglese ha deciso di incidere brani con numerosi artisti, con sessioni a distanza durante la pandemia di COVID-19 e i suoi successivi lockdown. Il pezzo recentemente rilasciato con Dua Lipa, ovviamente, ne fa parte.

Sono 16 tracce e vedranno la luce il prossimo 22 ottobre. Numerosi i colleghi presenti: Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa, Eddie Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years e Young Thug.

E’ lo stesso cantante a raccontare come sia nato questo album, non previsto nei programmi iniziali:

L’ultima cosa che mi aspettavo di fare durante il lockdown era fare un album. Ma, con il progredire della pandemia, i progetti una tantum continuavano a spuntare. Alcune delle sessioni di registrazione dovevano essere fatte in remoto, tramite Zoom, cosa che ovviamente non avevo mai fatto prima. Altre sessioni sono state registrate secondo norme di sicurezza molto rigorose: lavorare con un altro artista, ma separate da schermi di vetro. Ma tutte le tracce su cui ho lavorato erano davvero interessanti e diverse, cose completamente differenti da qualsiasi cosa per cui sono famoso, cose che mi hanno portato fuori dalla mia zona di comfort in un territorio completamente nuovo. E ho capito che c’era qualcosa di stranamente familiare nel lavorare in questo modo. All’inizio della mia carriera, alla fine degli anni ’60, ho lavorato come turnista (chiamato in studio solo per un determinato progetto, ndr). Lavorare con diversi artisti durante il lockdown me lo ha ricordato. Chiuderei il cerchio: ero di nuovo un turnista. Ed è stato comunque uno spasso”.