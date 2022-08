Dal 5 agosto 2022, è disponibile Lost, il nuovo singolo di Robbie Williams, seconda anticipazione dell’album celebrativo con il quale la popstar britannica festeggerà i suoi primi 25 anni di carriera, XXV, in uscita il prossimo 9 settembre.

L’inedito, che sarà presente sia nell’edizione standard che in quella deluxe dell’album, è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack.

Prima di Lost, Robbie Williams ha pubblicato la nuova versione di Angels, una delle sue prime hit, realizzata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi.

Per quanto riguarda gli altri inediti, invece, oltre a Lost, nell’album troveremo i brani Disco Symphony, More Than This e The World and Her Mother.

Robbie Williams – Lost: significato canzone

Come dichiarato ufficialmente da Robbie Williams, il testo di Lost parla dei momenti in cui l’artista si è abbandonato, perdendo la fiducia in se stesso e negli altri e lasciandosi andare a comportamenti sconsiderati.

Robbie Williams – Lost: ascolta la canzone

Robbie Williams – Lost: testo

I wake up

Terrifying myself again

Caked in makeup

And a little lost

These reactions

Are relentless

Abandoning

The permafrost.

Who am I fooling?

Will I doubt it less?

I disappoint them only to exist.

I lost my place in life

I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you.

A walk-up

Of my masterpiece

To the nothingness

Greeting me

Everything smells like

Sympathy.

Who am I fooling?

Will I doubt it less?

Much too exhausting only to resist.

I lost my place in life

I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you.

All my friends say

Don’t give up yet

You must still get there

But I don’t think so.

Ooooh, impress me

Ooooh, impress me.

I lost my place in life

I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you

I lost all hope

I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you

I lost all hope

When I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you.

Robbie Williams – Lost: traduzione

Mi sveglio

Terrorizzando me stesso di nuovo

Incrostato di trucco

E un po’ perso

Queste reazioni

Sono implacabili

Abbandonando

Il permafrost.

Chi sto prendendo in giro?

Ne dubiterò di meno?

Li deludo solo per esistere.

Ho perso il mio posto nella vita

Ho perso il mio punto di vista

Ho perso ciò che è da amare

Quando ho perso la fiducia in te.

Un palazzo

Del mio capolavoro

Al nulla

Salutami

Ogni cosa sa di

Compassione.

Chi sto prendendo in giro?

Ne dubiterò di meno?

Troppo faticoso solo per resistere.

Ho perso il mio posto nella vita

Ho perso il mio punto di vista

Ho perso ciò che è da amare

Quando ho perso la fiducia in te.

Tutti i miei amici dicono

Non mollare ancora

Devi ancora arrivarci

Ma non credo proprio.

Ooooh, impressionami

Ooooh, impressionami.

Ho perso il mio posto nella vita

Ho perso il mio punto di vista

Ho perso ciò che è da amare

Quando ho perso la fiducia in te

Ho perso tutta la speranza

Ho perso il mio punto di vista

Ho perso ciò che è da amare

Quando ho perso la fiducia in te

Ho perso tutta la speranza

Quando ho perso il mio punto di vista

Ho perso ciò che è da amare

Quando ho perso la fiducia in te.