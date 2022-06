Per festeggiare i suoi 25 anni di carriera da solista (il suo album d’esordio, Life thru a Lens, risale al 1997), Robbie Williams ripubblicherà le sue hits più famose in una speciale versione orchestrale, registrata con la Metropole Orkest.

La raccolta di successi si intitolerà XXV e sarà disponibile a partire dal prossimo 9 settembre. L’album sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming e nei formati CD (Standard e Deluxe) e Vinile (nero, bianco e blu).

Il singolo di lancio di XXV è Angels, il brano che lanciò la carriera da solista dell’ex Take That a livello internazionale. Nella tracklist, che trovate in fondo, sono presenti altre hit famosissime della popstar britannica come Millennium, la sua prima numero 1 nel Regno Unito, No Regrets, Strong e She’s the one, singoli contenuti nel secondo album I’ve Been Expecting You, o come Supreme, Kids (in duetto con Kylie Minogue) e Rock Dj, singoli presenti nel suo terzo album, Sing When You’re Winning. Senza dimenticare, ovviamente, anche Feel, Come Undone, Eternity e tante altre.

L’edizione standard di XXV contiene 19 brani mentre la versione deluxe contiene dieci tracce in più. Sia l’edizione standard che quella deluxe conterranno quattro canzoni inedite: Lost, Disco Symphony, More Than This e The World and Her Mother.

Robbie Williams – XXV: tracklist

1. Let Me Entertain You

2. Come Undone

3. Love My Life

4. Millennium

5. The Road To Mandalay

6. Tripping

7. Bodies

8. Candy

9. Supreme

10. Strong

11. Eternity

12. No Regrets

13. She’s The One

14. Feel

15. Rock DJ

16. Kids

17. Angels

18. Lost

19. Nobody Someday

Versione Deluxe

20. Lazy Days

21. Hot Fudge

22. Sexed Up

23. More Than This

24. Disco Symphony

25. Better Man

26. Home Thoughts From Abroad

27. The World and Her Mother

28. Into The Silence

29. Angels (Beethoven AI)