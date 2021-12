Rkomi è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Il cantante fa parte dei 25 Big che si esibiranno dal 1 al 5 febbraio prossimo, in diretta su Rai 1, dal palco del Teatro Ariston. Il titolo del brano è “Insuperabile“.

Neto nel 1994, Rkomi ha iniziato la sua carriera quando aveva appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo avere guadagnato fama e credibilità nella scena rap italiana (tanto che il suo primo album ufficiale, Io in Terra, avrà come produttore artistico una leggenda come Marracash), prosegue il suo percorso evolutivo e di scoperta della musica appassionandosi al rock e alla canzone italiana. Intraprende quindi un percorso di studio e approfondimento che lo porta a iniziare ad approcciarsi alla melodia e a creare un genere musicale a sé, tra il rap da cui proviene e la canzone d’autore a cui aspira.

Il suo ultimo lavoro ufficiale, Taxi Driver, uscito il 30 aprile 2021, è un concept album in cui ospita un artista per traccia (Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello), accompagnandoli per un tratto di strada e adattando il suo stile a ognuno dei “passeggeri” che ospita sulla sua vettura. Tra i pezzi estratti, “Partire da te”. L’album ha infranto ogni record precedente: oltre ad avere accumulato ad oggi tre dischi di platino, è stato per diverse settimane alla n°1 della classifica italiana FIMI-GFK (anche a mesi di distanza dalla sua uscita) e ha finora accumulato 12 certificazioni platino per i singoli, è l’album italiano più ascoltato del 2021 su Spotify. Lo stesso Rkomi risultata essere il terzo artista italiano più ascoltato dell’anno. Di Taxi Driver è stata realizzata anche una versione speciale targata Mtv Unplugged, registrata dal vivo e in versione acustica al Teatro Carcano di Milano con svariati ospiti esclusivi.

Attualmente Rkomi è in rotazione radiofonica con un nuovo singolo inedito in compagnia di Elodie, La coda del diavolo: brano scritto dallo stesso Rkomi e da Davide Petrella e prodotto da Marz e Zef, che si è aggiunto alla tracklist originale di Taxi Driver.