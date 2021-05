Continua a riscuotere successo tra le vendite e in streaming, Partire da te, il brano di Rkomi tratto dall’album “Taxi driver”.

E’ il terzo disco in studio del cantante, uscito il 30 aprile 2021 con il titolo che è un voluto richiamo e omaggio al celebre film omonimo di Martin Scorsese.

Prodotto da Katoo & Junior K il pezzo di Rkomi è una dedica all’amata, talmente perfetta in tutto da essere punto di partenza e fonte di paragoni nei quali esce sempre vincente (“Sei troppa luce pure per il Sole”). Lei ha lasciato il segno in lui, resta impressa nella sua mente e diventa punto di partenza, da dove ricominciare (“Lascia che tu sia una mia fantasia, Prima che riapra gli occhi e ti portino via, La mente è il nostro hotel, ma tu in che stanza sei?, Voglio mettermi nei guai, a partire da adesso, a partire da te”).

Qui sotto audio e testo della canzone di Rkomi, Partire da te

[Intro]

Mhm

[Strofa 1]

Sei troppa luce pure per il Sole

Ed ho paura anche di uscire da casa

Entri nella mia vita alle due di notte

Mi svegli sempre poco prima dell’alba

Sei così calda, sei così estiva

Mi fai respirare male, serve una piscina

Vorrei, vorrei che sia

L’unica ragazza che mi tolga l’appetito

Tu mi strappi il cuore, poi ci passi sopra (Oh, oh-oh-oh)

Come un fulmine che squarcia il cielo

Tu che mi attraversi, fallo un’altra volta (Oh, oh-oh-oh)

Come un proiettile che lascia il segno

Prima conoscevo solo la paura (Oh, oh-oh-oh)

[Pre-Ritornello]

Lascia che tu sia una mia fantasia

Prima che riapra gli occhi e ti portino via

La mente è il nostro hotel, ma tu in che stanza sei?

Voglio mettermi nei guai, a partire da adesso, a partire da te

[Ritornello]

Dimmi solo un’altra parola

Prima di lasciarti da sola

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

È una di quelle notti infinite

Chiudi quella porta e sparisci

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

[Strofa 2]

E non lascerò mai poggiare la tua testa sul letto

Senza la mia mano dietro, abbiamo il pomeriggio

La tua pelle è come porcellana

Le tue labbra sono chewing gum da masticare zitti

E tu sei così bella che a volte fai male

Gioco nervosamente con il telefono in mano

Non so nemmeno se esisti, il mio cuore è cambiato

Hai giocato con lui finché non si è scaricato

E tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra (Oh, oh-oh-oh)

Come un fulmine che squarcia il cielo

Tu che mi attraversi, fallo un’altra volta (Oh, oh-oh-oh)

Come un proiettile che lascia il segno

Prima conoscevo solo la paura (Oh, oh-oh-oh)

[Pre-Ritornello]

Lascia che tu sia una mia fantasia

Prima che riapra gli occhi e ti portino via

La mente è il nostro hotel, ma tu in che stanza sei?

Voglio mettermi nei guai, a partire da adesso, a partire da te

[Ritornello]

Dimmi solo un’altra parola

Prima di lasciarti da sola

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

È una di quelle notti infinite

Chiudi quella porta e sparisci

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

[Bridge]

Immaginarti è difficile adesso

Arrivi e sparisci in silenzio

Mi sta sfuggendo di mano, di noi

Conosco solo il divario, i centimetri in mezzo

I miei ricordi confondono i sogni

Sto riempiendo gli spazi con cose di noi

Conosco solo il divario, i centimetri in mezzo

[Ritornello]

Dimmi solo un’altra parola

Prima di lasciarti da sola

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

È una di quelle notti infinite

Chiudi quella porta e sparisci

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

[Outro]

Forse “ciao” suona meglio di “addio”