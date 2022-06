Ritorno al Futuro / Back to the Future di Elisa in CD e Vinile col 42% di sconto

Il 2022 si sta rivelando un altro anno d’oro per Elisa. Il suo nuovo disco, Ritorno al Futuro / Back to the Future, sta scalando le classifiche ormai da mesi, singolo dopo singolo, grazie a un lavoro davvero ottimo della cantautrice italiana e a collaborazioni illustri come Jovanotti, Mace, Elodie, Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat e Stevie Aiello.

Venticinque tracce con il meglio della scena musicale italiana del momento e la firma di Elisa, nella musica, produzione e testi, che unisce i diversi mondi sonori presenti in questo eccezionale progetto che si conferma uno dei migliori del 2022.

“In questo album l’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte”, aveva scritto Elisa presentando i suoi “ospiti”.

Ritorno al Futuro / Back to the Future: la tracklist ufficiale

Ecco, a seguire, la tracklist dei due dischi di Elisa.

Ritorno al futuro:

1. A tempo perso, prod. Sixpm

2. Seta, prod. DRD

3. Come sei veramente, prod. Andrea Rigonat – add. Prod. Michelangelo

4. O forse sei tu, Prod. Andrea Rigonat

5. Litoranea, Prod. Elisa & Mace

6. Quello che Manca (con Rkomi), prod. Sixpm

7. Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle), prod. Elisa & Mace

8. Come te nessuno mai, prod. Andrea Rigonat

9. Non me ne pento, prod. Don Joe

10. Palla al centro (con Jovanotti), prod. DRD

11. Chi lo sa, prod. Andrea Rigonat

12. Quando arriva la notte, prod. Mace & Venerus

Back to the future

1. Show’s Rolling, prod. Elisa, Marz & Zef

2. Let me, prod. Elisa

3. Drink to me, prod. Elisa, Marz & Zef

4. I feel it in the earth, prod. Elisa

5. Ordinary Day, prod. Andrea Rigonat

6. Tears may roll down now, prod. Elisa & Andrea Rigonat

7. Fuckin’ believers, prod. Elisa

8. Hope, prod. Elisa & Stevie Aiello

9. Domino, prod. Elisa & Sixpm

10.Like I want you, prod. Shablo & Elisa

11.My mission, prod. Elisa

12. Fire, prod. Elisa, Marz & Zef

13. Let it go to waste on me, prod. Elisa

Ritorno al Futuro / Back to the Future, ascolta il disco in streaming

Qui sotto potete ascoltare Ritorno al futuro/Back to the future in streaming: