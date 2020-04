Rihanna sbotta su Instagram: "Se uno di voi mi chiede ancora una volta dell'album..."

Di Alberto Graziola domenica 12 aprile 2020

Rihanna non vuole che le si domandi novità sull'uscita del nuovo album

Se siete fan di Rihanna e vi state chiedendo quando uscirà il suo nuovo album, allora sappiate che non dovete più chiedere alla cantante notizie in merito al rilascio del suo prossimo progetto di inediti. A chiederlo è stata la stessa artista, nelle scorse ore.

Durante lo streaming su Instagram Live di venerdì, Rihanna si è stufata dei fan che le chiedevano costantemente del suo nono disco, atteso da tempo. "Se uno di voi figli di p*ttana mi chiede dell'album ancora una volta quando sto provando a salvare il mondo, a differenza del presidente ..."

Rihanna ha donato $ 6 milioni al fondo di soccorso globale di coronavirus tramite la sua Clara Lionel Foundation per essere divisa tra organizzazioni come Direct Relief, Feeding America, Partners in Health, il Fondo di solidarietà COVID-19 dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'International Rescue Committee e altri ancora.

"Quando abbiamo iniziato quest'anno, non avremmo mai potuto immaginare come COVID-19 avrebbe cambiato così drasticamente le nostre vite", ha scritto la fondazione in una nota. "Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia ci riguarderà tutti. E per i più vulnerabili del mondo, il peggio potrebbe ancora venire.

Via | EW