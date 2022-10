Dopo anni di attesa, finalmente ci siamo. Rihanna tornerà con musica inedita da venerdì 28 ottobre 2022, per la colonna sonora di ‘Black Panther: Wakanda Forever‘. Sono passato sei anni dall’ultima pubblicazione dell’artista e la notizia è stata annunciata dalla Marvel, dopo che l’account Twitter ufficiale ha condiviso un video a conferma dell’attesissima notizia del ritorno della star.

Il teaser video mostra il titolo del film, seguito dalla lettera “R” con sotto la data 28 ottobre 2022. E la stessa Rihanna ha confermato la notizia commentando con emoji sul post Instagram della Marvel. La notizia è stata colta con entusiasmo dai fan che, via Twitter, hanno commentato con entusiasmo il comeback ufficiale (“Dopo quasi sette anni, ce l’abbiamo fatta!” e “Rihanna tornerà alla musica questo venerdì con la colonna sonora di Black Panther? Gli Oscar e i Grammy sono SUOI”).

Dobbiamo tornare al 2016 con “Anti” per poter arrivare all’ultimo disco pubblicato dalla cantante. Improvvisamente, poi, il silenzio, la pausa musicale durata anni mentre Rihanna si concentrava esclusivamente sui suoi marchi di bellezza e lingerie, Fenty Beauty, Fenty Skin e Savage x Fenty, in grado di ottenere incassi da capogiro. E la musica entrava ufficialmente in stand-by.

A dare un grosso indizio sul ritorno imminente -e questa volta reale- di Rihanna, è stato sicuramente l’annuncio della cantante come protagonista assoluta del Super Bowl 2023, svelato a fine settembre 2022.

Seth Dudowsky, capo della musica della NFL dichiarò:

“Siamo entusiasti di accogliere Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show. Rihanna è un’artista unica in una generazione che è stata una forza culturale per tutta la sua carriera. Non vediamo l’ora di collaborare con Rihanna, Roc Nation e Apple Music per offrire ai fan un’altra esibizione storica dell’Halftime Show”

Con il Super Bowl previsto a febbraio 2023, era necessario l’arrivo di musica inedita, da affiancare ad alcuni dei suoi grandi classici, per l’halftime show dell’evento sportivo più seguito in tutto il mondo.