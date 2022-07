Rhove, diventato celebre grazie alla hit Shakerando, se l’è presa con il pubblico, durante un suo live e ha abbandonato il palco insieme alla sua crew. Il motivo? Parte delle persone presenti non si scatenavano troppo e questo non è stato gradito. Secondo quanto emerso, il cantante avrebbe lasciato l’esibizione ma, via Instagram, lui nega di non aver concluso lo show.

“Il live di ieri è andato bene e l’ho FINITO cantando TUTTI i pezzi fino alla fine, purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose, grazie a chi capisce e bella (balla?, ndr) per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto, ripeto mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come fosse un funerale, shallatevi”

Insomma, alla base reazione di Rhove, ci sarebbe stato un momento di sconforto (…) poiché parte del pubblico non saltava, ballava e si divertiva, dando il massimo. E lui, da performer, ne sarebbe uscito demoralizzato.

"Rhove":

Perché durante un suo live, il rapper noto per la hit "Shakerando" ha interrotto l’esibizione per – a suo dire – la poca partecipazione del pubblico e ha abbandonato il palcopic.twitter.com/mXLT8x9Ovo — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 13, 2022

“Un quarto di voi era fermo a fine concerto. Non esiste che all’ultima canzone state fermi, non esiste ragazzi. Il concerto è finito e adesso on avete ancora saltato un cazz*”

Questo è quello che si comprende di più dal video che riprende lo sfogo di Rhove e l’abbandono del palco mentre il pubblico, inizialmente incredulo, prima pensa ad una reazione impulsiva e poi, resosi conto che non sta tornando, dà vita al coro di “Scem0, scem0, scem0“.

Ma Rhove ormai è già fuori dalla visuale.

Una reazione che ha provocato diversi commenti negativi sul web, su Twitter. Perché, in un concerto, dovrebbe restare almeno la libertà di poter ballare, essere fermi, muoversi o restare immobili. Senza la ramanzina finale di chi si lamenta con i suoi fan prima di andarsene via.

Nemmeno “shakerando“….