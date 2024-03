Popolari è il brano di Rhove che anticipa l’uscita del suo primo disco di inediti – con lo stesso titolo, Popolari – disponibile in streaming e download digitale a partire dal 29 marzo 2024. La canzone è stata resa disponibile a partire da venerdì 8 marzo. L’artista ha presentato, inoltre, sui social un teaser trailer in bianco e nero che anticipa il nuovo album.

“Siamo cresciuti in una città che aveva poco, ma tanto da dire. Sono stato semplicemente il primo a farlo. Ero in mezzo a ragazzi che buttavano le loro giornate nelle distrazioni. Io, invece, andavo in studio fino a tardi la sera. Stavo provando a cambiare il mio futuro e volevo diventare un esempio, una luce per i ragazzi con cui sono cresciuto. Far diventare tutti loro… POPOLARI.”

Quale modo migliore per presentare l’album se non con la titletrack? A seguire potete ascoltare il brano con il relativo testo e significato.

Il testo di Popolari

(testo in aggiornamento)

Il significato della canzone Popolari

Il brano, con un sound nostalgico, parla del passato di Rhove e di quando aveva solo dieci anni e fin da allora ricorda le fughe quando arrivava la polizia

I miei amici scappavamo quando arrivava la polizia

Un quotidiano fatto di incontro nei pressi della piazza mentre vengono raccontate le diverse vite che li circondavano

Uscivamo sotto alla banca

Sì vicino al locale, fumavamo fuori dalla piazza

con i passeggini e le mamme

Si parla di case popolari e assistenti sociali con madre che non si rivedono da tempo

Da bambino io non capivo niente ma piangevo perché di là beveva al pomeriggio

“Mamma scusa davvero per quello che ti ho fatto” confida verso il finale del pezzo, a giustificarsi. “Le urla di un padre che sta per essere portato via da suo figlio” ricorda, con voce affaticata, tra racconti drammatiche di vite e case popolari.