Shakerando è un brano di Rhove che vede la collaborazione con il produttore francese, Voluptyk. Il brano, questa settimana, occupa l’ottava posizione nella classifica Fimi dei pezzi più venduti (e streammati).

Rhove, Shakerando, Significato canzone

Il brano riflette il presente e i ricordi del passato. Da amici che se ne sono andati troppo presto, che ha perso nel corso della vita, fino ad un amore attuale per il quale ha un senso di protezione e, allo stesso tempo, di diffidenza (“Bébé, so che sai com’è la vie, non spaventarti al buio quando sei con me, ah, La notte è lunga, se non ci abbracciamo anche solo per un po’, non finirà più, eh (Ah), Però tu non devi farlo per finta con me come se fosse solo una scusa”). La madre si preoccupa ancora per lui, anche oggi, in ricordo dei tempi difficili, da ragazzino, quando “era tutto un disastro”.

Shakerando, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano “Shakerando” di Rhove, nome d’arte di Samuel Roveda. Il gioco di parole del cognome e della città “Rho” ha dato vita al suo pseudonimo come cantante.

Rhove, Shakerando, Testo canzone

Io e cinque garçons, un Casio

Tre moto e un casco intégral

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase’ non c’è, sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

(Shakerando)

Shakerando (Shakerando), non parlo, lei mi ha tolto les paroles (Shh)

Fuori ho tre amici in meno e non ci sto pensando

Tanto li avrei persi tutti nel giro di un anno

(Tanto li avrei persi tutti nel giro di un anno, oh, maman, oh, maman)

Non parlo più con maman

Dovrei dirle tante di quelle cose che ho fatto

Quelle notti lunghe lе passavo sotto là, bro

Nel frattempo non aspettavo nеssuna voiture

Ora se mi muovo ce ne sono sotto quattro

E un amis mi parla come se fosse di un altro

Io mi sveglio un giorno bene, uno incazzato

Dormo assieme agli angeli e mi sveglio con un altro

Un Casio

Tre moto e un casco intégral

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase’ non c’è, sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

(Shakerando)

Bébé è su di me sta shakerando, i problem pian piano stanno passando, eh

Bébé, scotta come il fumo caldo, qua è silenzio e fuori è un assalto

Lei è calda solo a letto, fuori una plage vuota d’inverno

Non riempie la Louis Vuitton come niente con due cazzate prese in centro (Eh)

Bébé, so che sai tutto di me, tieni il giubbotto che con la tuta hai freddo

Bébé, so che sai com’è la vie, non spaventarti al buio quando sei con me, ah

La notte è lunga, se non ci abbracciamo anche solo per un po’, non finirà più, eh (Ah)

Però tu non devi farlo per finta con me come se fosse solo una scusa

Se fossi uno shooter e io un bersaglio, in quel caso diventeresti il mio bersaglio

Saresti come tutti gli altri, bébé, tu non sai che cosa m’hanno fatto, eh

Che cosa m’hanno fatto, da bébé piangevo, era tutto un disastro

Non tornavo a casa un giorno e poi un altro, ho perso un amis e poi un altro

Un Casio

Tre moto e un casco intégral

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase’ non c’è, sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

(Shakerando)

Ah, ah

Shakerando, ah-ah