Alè è una canzone di Rhove con il featuring di Capo Plaza tratta dall’album “Popolari”, disponibile dal 29 marzo 2024. Prodotto da madfingerz, Usa Beats, Frenkie G & Dav, il brano punta ad un sound dalle sfumature afrobeat e potete ascoltarlo qui sotto, a seguire, in streaming. Troverete anche testo e significato della canzone.

Il testo della canzone “Alè” di Rhove featuring Capo Plaza.

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na

E ricordo che avevamo perso la tête dietro quelle boutiques

Avevo le scarpe coi buchi sotto e adesso c’est fini

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh

Tutte le volte che ti ho visto, ah-ah

Nel mio quartiere gridano: “Ma sang”

Avevo dei sassolini nella scarpa

E li ho levati piano piano con il temp (Eh-eh)

Da bébé stavo a tutti simpatico

Ora pensano chissà che abbia fatto io, ah-ah-ah

Ho perso più di un anno scolastico (Oh-oh-oh)

Vado a trovare le prof che mi mancano, ah-ah-ah

I fiumi nella zona sono aridi

In Liguria si lavano ancora con l’acqua dеl mare (Yh)

E ho fatto surf e non ho più paura degli squali

Mi fanno più paura quеlli in ambienti musicali, yeah

Cambiano gli amici in base ai soldi che fai, yeah

Cambiano se dici che dovrebbero cambiare

Ho cambiato edifici, ma Rho resta sempre uguale, eh

Mi ricordo quando fumavamo sulle panche, eh

Non so più se tu sei con me (Se tu sei con me)

Perché vuoi me o il mio argent (Se vuoi il mio argent)

Però so che noi stavamo bene assieme

Parce que je t’aime, parce que je t’aime

E ricordo che avevamo perso la tête dietro quelle boutiques

Avevo le scarpe coi buchi sotto e adesso c’est fini

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh

Stavo in vicoli stretti sopra un auto in venti

Questi sono falsi, ma non fa per me

Quante storie inventi, urli e non si sente

Quaggiù, no, non prende, siamo solo io e te

Mon amour, non voglio scuse

O con me, o non c’è una scusa

Non sai che ti perdi, soldi tengon svegli

So che il tempo corre e posso perderli

Ora vamos, dimmi, baby, ma dov’è che andiamo?

Non è solo pioggia, siamo dentro a un uragano

Vogliono che cambio, ma non cambieranno un cazzo

Piuttosto mi schianto sopra al nuovo Lambo giallo (Ehi)

Baby, è inutile, sudore e passione come un hooligan

Ora tutti quanti sono giudici

L’odio su di me che aumenta mentre mangio crudité

Punto alla vittoria, in gioco ci sono per vincere

Non posso deludere la banda, né me stesso, né mia mamma

Inferno o paradiso, non so dov’è che sto andando

Parlo coi miei mostri che forse mi capiranno

Cancello i ricordi che bene, no, non mi fanno (Yeah, yeah, yeah)

E ricordo che avevamo perso la tête dietro quelle boutiques

Avevo le scarpe coi buchi sotto e adesso c’est fini

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh

Alé, alé, alé, eh-eh, alé, alé, alé, eh-eh