Amore mio è un brano di Rhove con i featuring di Sfera Ebbasta e JuL tratto dal suo disco di inediti, Popolari, disponibile dal 29 marzo 2024. Jul, stilizzato JuL, il suo nome completo Julien Mari, è un rapper nato il 14 gennaio 1990 a Marsiglia, originario dei quartieri di Saint-Jean du Désert. Potete ascoltare la canzone qui sotto.

Clicca qui il visual video della canzone “Amore mio”.

Ah, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Ti voglio bene, amore mio

Ti raggiungerei in ogni posto, anche in paradiso, ah

Tu mi rendi felice, quasi come un bambino

Ti prego, stammi vicino

Penso la nuit che tu sei l’amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

Ah-ah, tutte le volte che ho visto

Piangere una mamma senza il suo figlio vicino

Ma ora, sì, odiamo tutti senza un motivo

Io voglio tornare ad esser bambino, ah

Quando correvo dal centro commerciale, ah

Con in mano le vodke, sì, ma senza comprarle

So usare la voce, le parole fanno malе, ah

Più delle botte, più dеlle armi scariche

Più della droga in palline, eh, eh

Ti voglio bene, amore mio

Ti raggiungerei in ogni posto, anche in paradiso, ah

Tu mi rendi felice, quasi come un bambino

Ti prego, stammi vicino

Penso la nuit che tu sei l’amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino (Money Gang), amore mio

Per me tu sei l’amore mio, mon amour, oh, my love

sur la Croisette con due juen e l’argent

Suite a cinque stelle L, comment, comment tu t’appelles ?

Ti tratto come un milord, ti scopo come un gangster

Sì, sì, tu sei l’amore mio, di’ che sei solo mia

No, non mi dire addio, stai con me tutta la vita

Nei loft o nella via, scappo da polizia

Non mi basterà il mondo se non avrò te

Stavo ripensando che (Che, che, che, che)

Certi notte erano fredde (Certi notte erano fredde)

Però c’eri tu con me (Eh, eh, eh, eh)

E non mi mancava niente

Penso la nuit che tu sei l’amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

Amore mio, moi, j’suis nia, j’vise haut

Amore mio, moi, j’suis nia, j’vise haut

Elle s’plaint qu’elle a pas minci, moi, je l’aime comme ça

Je suis l’âme de sa vie, j’suis pas que de passage

Elle s’plaint que j’fais pas ci, elle s’plaint que j’fais pas ça

Mais j’calcule pas les filles, même si ma tête c’est le bazar

Amore mio jusqu’à la mort

Amore mio, t’y es la plus belle

Amore mio, t’y es dans mes rêves

Amore mio

Mon amour, tes beaux yeux, tes poignées d’amour

On est fait pour, ça y est, nous deux, faut qu’on s’avoue

Penso la nuit che tu sei l’amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio