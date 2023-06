Anche Rhove punta all’estate 2023 con un nuovo singolo, intitolato “Ancora“, in uscita giovedì 22 giugno. Dopo l’ennesimo successo con il singolo “Pelé“, certificato Platino in poche settimane, top5 su Spotify e #1 su TikTok per oltre 1 mese, il rapper Rhove si prepara a tornare con un brano dal sapore estivo.

La nuova canzone, che segna un ritorno a sonorità più mainstream dopo la hit “Shakerando”, sarà disponibile giovedì 22 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio.

“Ancora” è forse una delle tracce più personali dell’artista, che questa volta racconta l’amore, servendosi di una produzione realizzata da Madfingerz che utilizza un sample della celebre hit mondiale del 2008 “I’m Yours” di Jason Mraz (Certificato Diamante negli USA, 3 dischi Platino in Italia).

Ecco le parole di Rhove nel parlare del pezzo inedito, disponibile fra pochi giorni:

“Per noi la vita è fatta di avventure, c’è chi la spreca e chi la vive come se fosse ogni volta l’ultimo giorno”

Il rapper vola alto nelle classifiche con numerosi singoli ai piani alti: “Pelé” è uno dei brani del momento, andato #1 su TikTok col oltre 140 mila creazioni, virale sui social, top5 su Spotify Italia, top10 su Apple Music. La traccia successiva “Whip Whip” (l’ultimo singolo pubblicato), ha oltre 2 milioni e 300 mila visualizzazioni su YouTube (il video è tra i più visti sulla piattaforma).

Attualmente, l’artista ha conquistato in pochissimo tempo 10 Dischi di Platino e 7 dischi Oro e la bellezza di oltre 1 miliardo e 400 milioni di stream totali.

“In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa. Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle putt@nate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.