Francesco Renga e Nek insieme all’Arena di Verona il 5 settembre 2023: info e i biglietti

La notizia che non ti aspetti: Francesco Renga e Nek uniranno le forze, e le rispettive carriere, per un concerto-evento all’Arena di Verona il 5 settembre 2023.

Due grandi artisti, due delle voci più belle del panorama italiano e, soprattutto, due carriere di successo da celebrare. Il concerto-evento dei due artisti all’Arena di Verona, infatti, non arriva per caso. Francesco Renga nel 2023 celebra i 40 anni di carriera artistica, mentre Nek ha spento le 30 candeline lavorative lo scorso anno, quando in occasione di questo traguardo e dei 50 anni di età, aveva rilasciato la raccolta 5030.

Dopo essersi esibiti insieme più volte nel corso degli anni – il risultato di uno di quei concerti è il doppio disco live” che ha visto i due artisti dividere il palco con Max Pezzali – Francesco Renga e Filippo Neviani hanno deciso di ufficializzare questa ritrovata collaborazione con una data unica in uno dei teatri di pietra più importanti d’Italia, la magica Arena di Verona.

Calcare il palco dell’Arena non sarà un debutto per nessuno dei due artisti. Lì Francesco Renga si era già esibito nel 2015 e nel 2019, mentre Nek aveva debuttato su quel palco nel 2017 e aveva fatto un bis nel 2019. Ora è giunto il momento di dividere per palco così importante per celebrare due carriere e far impazzire i fan con un concerto che ripercorrerà i grandi successi di Renga e Nek.

Dove e quando acquistare i biglietti per il concerto Renga Nek

I biglietti per la data unica all’Arena di Verona di Francesco Renga e Nek sono in prevendita a partire dalle 18.00 di oggi, mercoledì 1° febbraio 2023, Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita abituali.

Il concerto del 5 settembre 2023, però, non sarà l’unico appuntamento di questa collaborazione tra Nek e Renga. Non abbiamo ulteriori dettagli, ma il comunicato diffuso per annunciare la data unica a Verona parla chiaro: “L’appuntamento all’Arena di Verona sarà solo uno dei tanti progetti insieme che vedranno coinvolti Renga e Nek nel corso di questo 2023“. Fai dei due artisti, siete avvisati: preparatevi a un 2023 a suon di Laura non c’è, Angelo, Fatti avanti amore e Il mio giorno più bello nel mondo.