5030 è il titolo della nuova raccolta di successi di Nek, che sarà disponibile a partire dal prossimo 2 dicembre.

Il cantautore di Sassuolo, per festeggiare i 30 anni di carriera e anche il suo cinquantesimo compleanno, ha deciso di rivisitare 8 tra i suoi brani più conosciuti.

Per Fatti avanti amore, Dimmi cos’è e Cuori in tempesta, Nek, inoltre, ha collaborato anche con altri big della musica italiana, rispettivamente con Jovanotti, Francesco Renga e Giuliano Sangiorgi.

La raccolta è completata dall’inedito La teoria del caos, pubblicato lo scorso 11 novembre, che, nell’album, sarà disponibile anche in una versione in lingua inglese dal titolo Money Honey.

5030 sarà disponibile in formato digitale, CD e Vinile, numerato e colorato giallo trasparente.

Il prossimo 11 dicembre, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, si terrà l’evento 5030 – Il Concerto, che sarà l’unico evento live che vedrà protagonista Nek per quanto riguarda il 2022.

Le esibizioni dal vivo riprenderanno nel 2023 quando Nek porterà il 5030 – Live anche all’EuropAuditorium di Bologna (il 14 gennaio 2023), all’Auditorium Parco della Musica di Roma (il 16 gennaio 2023) e al Teatro Colosseo di Torino (il 21 gennaio 2023). I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

5030 è la terza raccolta che Nek pubblica nel corso della sua carriera. Nel 2003, il cantautore pubblicò la prima raccolta dal titolo The Best of Nek – L’anno zero mentre nel 2010 arrivò la seconda raccolta dal titolo E da qui – Greatest Hits 1992-2010.

Nek – 5030: tracklist

1. La teoria del caos

2. Fatti avanti amore feat. Jovanotti (5030 version)

3. Lascia che io sia (5030 version)

4. Almeno stavolta (5030 version)

5. Se io non avessi te (5030 version)

6. Sei grande (5030 version)

7. Laura non c’è (5030 version)

8. Dimmi cos’è feat. Francesco Renga (5030 version)

9. Cuori in tempesta feat. Giuliano Sangiorgi (503version)

10. Money Honey