La scaletta completa e l’ordine delle canzoni di Renato Zero in concerto all’Arena della Vittoria a Bari, domenica 16 giugno 2024

Nuova data all’Arena della Vittoria a Bari con Renato Zero stasera, 16 giugno 2024. Continuano gli appuntamenti estivi di Autoritratto – I concerti evento (prodotto da Tattica). Per il cantautore una doppia data all’Arena della Vittoria venerdì 14 (sold out) e domenica 16 giugno. Nelle settimane a seguire si terranno i concerti-evento di giugno e luglio, nell’avvincente viaggio per l’Italia di Zero che proseguirà con la leg autunnale nei palasport fino a novembre 2024. Ecco le parole del cantante nell’annunciare la partenza del tour da Bari:

“Il Sud mi ha sempre regalato la gioia di un pubblico schietto e partecipe, ecco quindi che ritorno con la voglia di emozionarmi ed emozionare. Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l’esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all’altezza di fare i conti con la realtà di oggi. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento -anche i tempi lo suggeriscono- di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi”

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni del concerto a Bari e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Renato Zero in concerto a Bari, 16 giugno 2024

La favola mia

Niente trucco stasera

Cercami

L’avventuriero

Morire qui

Magari

Sogni di latta

Spiagge

Resisti

Amico

Inventi

Felici e perdenti

La pace sia con te

Figaro

Svegliatevi poeti

Dimmi chi dorme accanto a me

Emergenza noia

Nei giardini che nessuno sa

Voyeur

Quel bellissimo niente

La ferita

Il grande mare

Rivoluzione

Più su

Cuori liberi

L’eco

Medley Wacciuwari (cantato dal coro)

Vita

Il cielo

I migliori anni della nostra vita

Biglietti per Renato Zero in concerto a Bari, 16 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Renato Zero in calendario domenica 16 giugno 2024 all’Arena della Vittoria a Bari. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.