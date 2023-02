Renato Zero è pronto a partire in tour anche nel 2023. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno ha celebrato (in incolpevole ritardo!) i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti-evento tutti sold out da oltre 100.000 spettatori, il cantautore è pronto a stupire una volta in più i suoi fan portandoli con sé nella nuova avventura live “Zero a Zero – Una sfida in musica“, la tournée nei palasport prodotta da Tattica e in partenza da Firenze il 7 marzo, presentata oggi in conferenza stampa.

Renato Zero annuncia “Zero a Zero, Una sfida in musica”

Queste le parole di Renato Zero per il suo nuovo tour:

ZERO a ZERO. Il risultato di “Una sfida in musica” tra i due eterni contendenti: Renato & Zero. Sarà un tour… tutto da vivere! Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile. Un confronto continuo. Cercando di non mettere in imbarazzo chi, ignaro di essere oggetto di una sorta di perquisizione benevola, avrebbe potuto non gradire quel tipo di stalkeraggio. Furono i pronostici, non proprio incoraggianti, a suggerire a quei due di fare “ditta” e partire proprio da quello Zero. Oggi i due imprudenti festeggiano le nozze di smeraldo di fronte al loro amatissimo, nonché fedelissimo, pubblico! Che dire: Finché c’è Zero c’è alleanza. E quindi vinca chi avrà più costanza!!! Buon tour incorreggibili ragazzi.”

Il cantante poi aggiunge:

“Il pubblico deve aspettare sarà giudice probabilmente di questa contesa fra Renato e Zero, benché loro mi riconoscano entrambi i ruoli e le responsabilità, Però noi sappiamo perfettamente che uno fa un suo percorso, l’altro ne fa un altro. E insieme raggiungono un risultato. Sono sempre molto sereno, il camerino è la mia sacrestia, lì mi concentro, mi trucco, mi preparo. Il palco è la verifica costante che non sono cambiato, non ho tradito, mi piace sempre incontrare il mio pubblico. Sono tante le cose che mi emozionano. Le facce dei miei musicisti che sono sempre loro, da tanti anni mi seguono, mi emozionano. Le quinte, dove si prepara, ogni tanto un brivido, una paura. Poi, soprattutto il pubblico, la nota vincente e la ragione primaria della mia vita”

Queste le date del tour, aggiornate ad oggi:

7 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

8 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

10 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

11 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

14 marzo 2023 – Conegliano @ Zoppas Arena

17 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour

18 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour

21 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena

22 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena

25 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

26 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

7 aprile 2023 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

11 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

12 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

15 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

18 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum

19 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum

22 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

23 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

28 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

29 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

30 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

3 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Renato Zero, Zero a Zero, biglietti concerti

Biglietti disponibili in prevendita su renatozero.com e in tutti i punti vendita Vivaticket (clicca qui)

I prezzi variano in base alla città ma si aggirano dai 50 euro circa ai 75 euro, A Firenze, ad esempio l’ottavo settore costa 47.70 fino ai 74,20 del quinto settore (tra quelli ancora disponibili). Andando a Milano, al Forum, il prezzo più basso è di 47.70 (Secondo anello numerato visibilità numerata) fino ai 72.30 del Secondo anello numerato centrale.