La scaletta e l’ordine delle canzoni di Renato Zero in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli, 22 giugno 2024

Renato Zero a Napoli in Piazza del Plesbiscito, la scaletta del concerto di sabato 22 giugno 2024

Seconda data stasera, 22 giugno 2024, per Renato Zero in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il cantautore è impegnato con il tour estivo del suo “Autoritratti – I concerti evento” prima del tour autunnale già annunciato. Dopo le tappe a Bari, l’ultimo appuntamento a Napoli prima dei live a Santa Margherita di Pula (Cagliari) in calendario il 19 e 20 luglio 2024.

Renato ​​Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, sarà affiancato on stage da una band composta da: Danilo Madonia- direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli – basso; Lele Melotti – batteria; Bruno Giordana – tastiere e sax; Rosario Jermano – percussioni; Andrea Maddalone – chitarre; Fabrizio Leo – chitarre, da un coro a 10 voci e da un’orchestra di 40 elementi diretta dal M° Adriano Pennino. A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un forte impatto sulla messa in scena.

A seguire potete leggere le anticipazioni sulla scaletta del concerto con l’ordine delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Renato Zero a Napoli, scaletta del concerto, 22 giugno 2024

La favola mia

Niente trucco stasera

Cercami

L’avventuriero

Morire qui

Magari

Sogni di latta

Spiagge

Resisti

Amico

Inventi

Felici e perdenti

La pace sia con te

Figaro

Svegliatevi poeti

Dimmi chi dorme accanto a me

Emergenza noia

Nei giardini che nessuno sa

Voyeur

Quel bellissimo niente

La ferita

Il grande mare

Rivoluzione

Più su

Cuori liberi

L’eco

Medley Wacciuwari (cantato dal coro)

Vita

Il cielo

I migliori anni della nostra vita

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Renato Zero a Napoli, 22 giugno 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Renato Zero stasera in Piazza del Plebiscito a Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.