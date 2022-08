Regina del Block è il nuovo brano rilasciato da Shiva e presente nell’ep Dark Love, uscito il giugno scorso. Il brano è stato pubblicato il 4 agosto e si è aggiunto alle precedente tracce che comprendeva già cinque inediti e i due singoli “Niente da perdere” e “Pensando a lei”. Regina del Block vede la produzione di Adam11, FinesseGTB, Daves The Kid & Zazu.

Dark Love Ep, Tracklist

Questa la tracklist dell’Ep “Dark Love” a cui si aggiunge l’ultima uscita, “Regina del block”.

Tanti cuori

Niente da perdere

Xsempre

Muier feat. Madame

Pensando a lei

Cose che non ho

Shiva, Regina del Block, Significato canzone

Nel brano, Shiva parla dell’interesse amoroso nei confronti di una ragazza con la quale inizierebbe una relazione. Pensa a lei e non vuole perderla, è al centro del suo mondo (“Baby, resta qua, sei ciò che ho scelto, uoh-uoh, Non sono perfetto, uoh-uoh, ti piaccio lo stesso? Uoh-uoh”). Le piace, vorrebbe girare il mondo e darle quello che gli altri non riescono a fare per lei (“Gli altri ti portano a cena, stanno in giro tutta la sera, ma in fondo, Il tuo cuore sembra così spoglio, il tuo cuore sembra così solo”).

Shiva, Regina del Block, Testo canzone

Andiamo

Quando ti ho vista dentro lo shop, stavi sognando Dior

Ti ho detto: “Te la comprerò quando staremo insieme”

Il tuo cuore è tutto ciò che ho, sei la regina del block

Senza tacchi, ma Air Force, tanto stai sempre bene

Baby, resta qua, sei ciò che ho scelto, uoh-uoh

Non sono perfetto, uoh-uoh, ti piaccio lo stesso? Uoh-uoh

Dimmi che è la verità, non importa il resto, no-no

Ho un pensiero certo e so-so, che non ti perdo, no-no

Io e lei da soli stiamo proprio bene, non possiamo perdere, c’è troppo in ballo

Lei è una ragazza già indipendente, lavora di giorno e la notte parliamo

Quando gira in macchina con le sue amiche si sentono le mie canzoni per radio

Lei sa a chi le sto dedicando, lei sa a chi le sto dedicando, ehi

Mi piace come ti muovi, ho la fissa del club e dei soldi

Diamanti sopra gli orologi, distrarmi con vizi costosi

E se non ti cerco, mi odi, prendi sulla rubrica dei nomi

Per rendermi molto geloso, non fingi davanti ai miei occhi

E dentro il nostro quartiere, non ti fai vedere da molto

Mi piaci, non te lo nascondo, vorrei che girassimo il mondo

Gli altri ti portano a cena, stanno in giro tutta la sera, ma in fondo

Il tuo cuore sembra così spoglio, il tuo cuore sembra così solo

Quando ti ho vista dentro lo shop, stavi sognando Dior

Ti ho detto: “Te la comprerò quando staremo insieme”

Il tuo cuore è tutto ciò che ho, sei la regina del block

Senza tacchi, ma Air Force, tanto stai sempre bene

Baby, resta qua, sei ciò che ho scelto, uoh-uoh

Non sono perfetto, uoh-uoh, ti piaccio lo stesso? Uoh-uoh

Dimmi che è la verità, non importa il resto, no-no

Ho un pensiero certo e so-so che non ti perdo, no-no

Giurando che sono fedele (Fedele)

Col veleno dentro al mio bicchiere (Bicchiere)

Litighiamo anche l’una di notte (Uh-ah, uh-ah)

Tu vorresti una luna di miele

Qua fuori sembra sempre inverno, sai che il mio cervello non ha più il comando (Oh-oh)

Potessi ti chiederei indietro tutti quei baci che ti ho dato, e no

So che non vuoi esser mia, lo so

Ma se ti guardo troppo, mi ubriaco, e non

Dovevo mischiare il bene con il male

Se ti tocco, il mondo smette di girare

Quando ti ho vista dentro lo shop, stavi sognando Dior

Ti ho detto: “Te la comprerò quando staremo insieme”

Il tuo cuore è tutto ciò che ho, sei la regina del block

Senza tacchi, ma Air Force, tanto stai sempre bene

Baby, resta qua, sei ciò che ho scelto, uoh-uoh

Non sono perfetto, uoh-uoh, ti piaccio lo stesso? Uoh-uoh

Dimmi che è la verità, non importa il resto, no-no

Ho un pensiero certo e so-so che non ti perdo, no-no

No, so che non vuoi esser mia, lo so

Ma se ti guardo troppo, mi ubriaco, e non

Dovevo mischiare il bene con il male

Se ti tocco, il mondo smette di girare