Da 0 a 100 è una canzone di Guè – tratta dall’album Tropico del Capricorno – disponibile dal 10 gennaio 2025 e con il featuring di Shiva. Tra citazioni letterarie, cinematografiche, di costume e musicali, il disco condensa in 15 tracce il meglio delle sonorità rap di ieri e di oggi, rendendo omaggio anche all’essenza della tradizione melodica e autorale italiana.

Ecco il testo di “Da 0 a 100” di Guè feat. Shiva.

Se ci penso, rifarei tutto da capo

Non mi pento

Da zero a cento in un momento

Sul cemento

Ho scritto delle parole contro il tempo

Come il vento (Ah)

Nuove Louis, sono al passo, Picasso audio (Ah)

A che serve la fama se ti porta l’odio? (Ah)

A che serve un hermano se poi ti tradisce? (Fuck)

A cosa serve il grano? Tanto poi finisce (Niente)

Suono note maledette, sono Cash Baker (Yeah)

A che serve una bitch se è una heart breaker? (Ah)

Posso amarti all’inizio dell’alba o alla fine della notte

Occhi viola come i Lakers (Ah)

Sarò come il vento

Che porterà in tutti i quartieri il gergo (Ah)

Resto real, cento cento

Per ogni fratello preso (Damn)

Ogni sorella che vive una situazione peso (Fuck)

Rappo su un filo teso (Uff)

Sto chillando sul sedile dietro (Seh)

Guardo il mondo che si sta oscurando come il vetro (Damn)

Sul mio Rollie sta scadendo il tempo

Sono un cattivo esempio (Mhm), ma pur sempre un esempio (Yeah)

Se ci penso, rifarei tutto da capo

Non mi pento

Da zero a cento in un momento

Sul cemento

Ho scritto delle parole contro il tempo

Come il vento (Ehi, ah) (Let’s go)

Ora cambia il vento (Bu-bu), dallo zero a cento (Bu-bu)

Soldi crescono come se ce li avessi in grembo (Esatto)

Ma devo stare attento

La parola “fra’” è sinonimo di tradimento (Esatto)

Vita ghiacciata come del metallo sulle tempie (Frr)

Prima di averti, sì, ogni mese, sembrava dicembre (Shh)

Un eroe, per salvarti, non ti ucciderebbe

Ma un cattivo, per salvarti, lui si ucciderebbe (No, no, no, no)

Leggilo al contrario

Ora è tardi che ti cerco per ogni fuso orario (Andiamo)

Da Berlino a Milano, da Pechino a Chicago (Uh-ah) (Bu-bu-bu)

Farei a piedi pure tutto il tropico del Cancro (Yeah)

Per averti accanto, per averti, e intanto

Tu ti arrabbi tanto per la mia onestà (Ah-ah) (Okay)

Queste vie sono i nervi della mia città (Milano)

Per questo che, quando sgommiamo

Sento di ferire un corpo umano, ma (Uh no, no)

Se ci penso, rifarei tutto da capo

Non mi pento

Da zero a cento in un momento

Sul cemento

Ho scritto delle parole contro il tempo

Come il vento

Se ci penso, rifarei tutto da capo

Non mi pento

Da zero a cento in un momento

Sul cemento

Ho scritto delle parole contro il tempo

Come il vento (Come il vento)

Dieci anni dopo sono ancora più vero

Domino gli stereo, finché crolla l’impero

Sopra i muri del Duomo come un gargoyle

Pensavo che eri un uomo, ma sei un fanboy

Quaggiù è tuo fratello che ti vende

E tu non vali niente se il telefono non prende

Io non pago la lealtà, io non cado, sto in piedi sulla realtà

OG del mio tempo

E il vento freddo soffia sulla city, trasporta le parole

Le lacrime di sangue sui graffiti

Si parlerà di noi, a testa salta, ancora vivi

Con in braccio i nostri figli