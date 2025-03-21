Anno fantastico è una canzone di Luchè feat. Shiva e Tony Boy disponibile dal 21 marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

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Leggi il testo di Anno fantastico di Luchè feat. Shiva e Tony Boy.

Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah

Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)

Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico

Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico

Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah

Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)

Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico

Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico

Ho tanti nemici, nemici, nemici, si fingono amici

Li guardo attraverso come l’acqua Fiji (Ah-ah)

Mi va di traverso se dici che vinci nel rap game

Medito, medito, poi scrivo un dissing (Fra’)

Con un proiettile ti faccio un piеrcing (Uh)

La tua bitch mi ha passato la stick

Ha detto: “È quello con il segno dеl mio lipstick” (Yeah)

Disco dell’anno anche se droppo il 1° gennaio (Easy)

Scendo dallo spazio, guido come stessi su una sedia sdraio (Vroom)

Con le stelle in testa, ma non è una cabrio (Ice)

Una cena con me vale più di un contratto (Ah)

Solo nel letto voglio fare cardio

Siamo sordi come Alberto quando passi in radio (Ahah, yeah, yeah)

Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah

Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)

Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico

Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico (Ehi) (Crrah)

È-È stato un anno fantastico (Bu-bu)

A parte che mi hanno bevuto e che mi han quasi fatto (Milano)

Cimici micro che ci hanno ascoltato

Temo che gli sbirri mi leakkino l’album (Ah)

Ciò che era scopo è diventato un dato

Metto aquile al collo come la Gestapo (Santana)

Non posso più essere un uomo leale

Perché questo gioco è fin troppo macchiato (Esatto)

Tanti nemici, nemici, nemici, nemici

Se ti shotto, tweaki come un ballerino di Amici (Bu-bu-bu)

Fra’, ho fatto il bottino

Veni, vidi, vici tra rune ed effigi (Milano)

Guarda che Sony finanzia le strade (Ah)

Sai, gli faccio fare miliardi di streaming (Giuro su Dio)

Tony, con ‘sto brutto stile di vita

Che cazzo diremo poi ai nostri figli? (Giuro su Dio)

Che è stato un anno fantastico

Le-Lei grida: “Tony”, non è il mio onomastico (Ah)

Lasciarvi confusi è uno spasso

Ho creato la scia, tu reggi lo strascico

È stato un anno fantastico

Tutto torna come un fottuto elastico

Non sanno mai dove vado

Sembro Ronaldinho quando fa l’elastico

Ora mi fermano, in più compro arredi, non etti

Saluto i miei fans, vi amo

Il tuo quadro di merda sembrava un Picasso

Perché ho esagerato con la tuci e l’alcol

Chiche italiane nude sul divano si passan la cicca l’un l’altra

Guardo il suo booty da una parte all’altra

La sua amica è gelosa, io appartengo a un’altra (Ahah, yeah, yeah)

Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah

Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)

Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico

Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico