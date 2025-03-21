Anno fantastico di Luchè feat. Shiva e Tony Boy: testo e significato della canzone
Testo e significato di Anno fantastico di Luchè feat. Shiva e Tony Boy: un’autocelebrazione senza freni sulla trasgressione e la rivalità nel mondo musicale
Anno fantastico è una canzone di Luchè feat. Shiva e Tony Boy disponibile dal 21 marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.
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Il testo di Anno fantastico di Luchè feat. Shiva e Tony Boy
Leggi il testo di Anno fantastico di Luchè feat. Shiva e Tony Boy.
Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah
Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)
Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico
Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico
Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah
Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)
Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico
Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico
Ho tanti nemici, nemici, nemici, si fingono amici
Li guardo attraverso come l’acqua Fiji (Ah-ah)
Mi va di traverso se dici che vinci nel rap game
Medito, medito, poi scrivo un dissing (Fra’)
Con un proiettile ti faccio un piеrcing (Uh)
La tua bitch mi ha passato la stick
Ha detto: “È quello con il segno dеl mio lipstick” (Yeah)
Disco dell’anno anche se droppo il 1° gennaio (Easy)
Scendo dallo spazio, guido come stessi su una sedia sdraio (Vroom)
Con le stelle in testa, ma non è una cabrio (Ice)
Una cena con me vale più di un contratto (Ah)
Solo nel letto voglio fare cardio
Siamo sordi come Alberto quando passi in radio (Ahah, yeah, yeah)
Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah
Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)
Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico
Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico (Ehi) (Crrah)
È-È stato un anno fantastico (Bu-bu)
A parte che mi hanno bevuto e che mi han quasi fatto (Milano)
Cimici micro che ci hanno ascoltato
Temo che gli sbirri mi leakkino l’album (Ah)
Ciò che era scopo è diventato un dato
Metto aquile al collo come la Gestapo (Santana)
Non posso più essere un uomo leale
Perché questo gioco è fin troppo macchiato (Esatto)
Tanti nemici, nemici, nemici, nemici
Se ti shotto, tweaki come un ballerino di Amici (Bu-bu-bu)
Fra’, ho fatto il bottino
Veni, vidi, vici tra rune ed effigi (Milano)
Guarda che Sony finanzia le strade (Ah)
Sai, gli faccio fare miliardi di streaming (Giuro su Dio)
Tony, con ‘sto brutto stile di vita
Che cazzo diremo poi ai nostri figli? (Giuro su Dio)
Che è stato un anno fantastico
Le-Lei grida: “Tony”, non è il mio onomastico (Ah)
Lasciarvi confusi è uno spasso
Ho creato la scia, tu reggi lo strascico
È stato un anno fantastico
Tutto torna come un fottuto elastico
Non sanno mai dove vado
Sembro Ronaldinho quando fa l’elastico
Ora mi fermano, in più compro arredi, non etti
Saluto i miei fans, vi amo
Il tuo quadro di merda sembrava un Picasso
Perché ho esagerato con la tuci e l’alcol
Chiche italiane nude sul divano si passan la cicca l’un l’altra
Guardo il suo booty da una parte all’altra
La sua amica è gelosa, io appartengo a un’altra (Ahah, yeah, yeah)
Chiche mulatte nude sul divano si videomessaggiano, yeah, yeah
Blowjob nel traffico, bands nell’elastico, ho sbagliato il suo onomastico (Ah)
Sto switchando nella mia supercar, è stato un anno fantastico
Nel suo culo striscio la credit card, è stato un anno fantastico
Il significato della canzone Anno fantastico di Luchè feat. Shiva e Tony Boy
Questo brano è un’esaltazione di uno stile di vita eccessivo, lussuoso e trasgressivo, con riferimenti a soldi, donne, successo e rivalità. Il ritornello ripetitivo rafforza l’idea di un anno straordinario, vissuto tra lusso sfrenato e sregolatezza: “È stato un anno fantastico” diventa quasi un mantra, associato a immagini di feste, auto di lusso e donne che si scambiano messaggi video o condividono momenti intimi.
Il testo alterna descrizioni di ricchezza materiale, con riferimenti a “bands nell’elastico”, cioè mazzette di soldi tenute insieme dagli elastici, e a comportamenti ostentati come “nel suo culo striscio la credit card”, che suggerisce un modo sfacciato di mostrare il potere economico.
C’è anche un accenno alla falsità dell’ambiente musicale e alle rivalità nel rap game: “Ho tanti nemici, nemici, nemici, si fingono amici”, evidenziando una paranoia crescente e un senso di diffidenza verso chi lo circonda. La sua posizione nel mondo della musica è descritta con toni arroganti e sicuri, come se fosse sempre un passo avanti rispetto agli altri: “Disco dell’anno anche se droppo il 1° gennaio”.
Non manca l’elemento della criminalità e della tensione con la legge: “Temo che gli sbirri mi leakkino l’album”, “Non posso più essere un uomo leale, perché questo gioco è fin troppo macchiato”. Il protagonista sembra consapevole del rischio legato al suo stile di vita, ma non mostra alcun rimorso, anzi, continua ad affermare la sua superiorità.
Il brano si chiude ribadendo la ciclicità del successo e degli eccessi: “Tutto torna come un fottuto elastico”, suggerendo che, nonostante gli alti e bassi, il lusso e lo sfarzo rimangono una costante. L’ultimo verso lascia spazio a una riflessione più ironica e distaccata, con una nota di confusione e gelosia nelle relazioni sentimentali: “La sua amica è gelosa, io appartengo a un’altra”.
In sintesi, la canzone è un’autocelebrazione senza freni, in cui il lusso, la trasgressione e la rivalità nel mondo musicale si intrecciano in un racconto di successo e decadenza.