Tra i brani più ascoltati e i video più in tendenza degli ultimi giorni spicca “Digos” di Shiva e Paky, prodotto da Finesse. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “DIGOS” DI SHIVA E PAKY.

Ecco il testo della canzone “Digos” di Shiva e Paky.

Ah

Paky e Shiva, fumiamo shisha, vendevo hashish

Non scordo mica di quando prima ero senza jeans per i posti chic

Lycamobile, Africa Twin (Uaum, uaum), tuta black e McQueen (Ah-ah)

Ho sentito la tua uscita, fa più schifo di quella prima, fuck you

Bidibi bodibi bu, mi trovi in strada o sopra GQ (GQ)

Stronzo, non uscire più se il tuo SUV, no, non è bulletproof

Spende due deca in un “puff”, tu continua a farmi i vudù (Ah-ah)

Salgono due da giù (Da giù), ti metton le ali, Red Bull (Ah)

Glory mafia, Santana gang, stiamo contando una cifra (Ah-ah, ah-ah)

Mentre parli male di me, spero che ti ingoi la lingua (Ahahah)

Vuoi parlare di gangsta rap, vuoi parlare di classifica (Classifica)

Questo, fra’, non è un disco (Ah-ah) (Ehi), stronzo, è la nuova bibbia (Ehi, andiamo)

Paky e Shiva, lean e Wockesha (Glu, glu)

Sporchiamo i cup con qualche linea (Let’s go, let’s go)

Mezzo milione solo alla firma

Tipo Guè e Marra con Santеria (Milano)

Fumo clonazioni, sposto le azioni

Dentro Milano facciamo un sisma (Grr, grr)

Contiamo zeri comе se fosse la vecchia lira

Ma vengon da Spoty e YouTube (Esatto)

Son sempre incollato alla strada

Mentre ci cerca anche l’Interpol (Bu-bu)

Questo Nokia muove palline

Non sto giocando mica ad 8 Pool (Brr, brr)

Ora metter sacoche e skimask

Più codeina diventa cool (Ah)

Non puoi aggiungere neanche un mila

Ormai le pocket son tutte full (Let’s go, let’s go, andiamo)

Okay, mandiam di moda le droghe (E poi?)

E poi facciam famose le troie (E poi?)

E poi cimici dentro un Range Rover (Skrrt, skrrt)

La DIGOS sa tutti gli spoiler (Uah, uah)

Police con i tratti undercover (Skrrt)

Prendo i privati in hangover

Sposto shooter con un furgone

Ne muovo undici, Antonio Conte (Glory)

Sono un vero G rapper, mica come te

Ciò che dico l’ho fatto (Ah-ah)

Se mi cerchi, sto sopra due ruote come un handicappato (Uaum, uaum)

Se parli di me o di gangsta rap, si sa già che hai cappato (Hai cappato)

Daytona l’ho coppato (Ah-ah) da una casa occupata, Paky (Rrah)

Ancora il prezzo sui pacchi, pacchi (Bu-bu)

Mafia come Luciano Lucky (Milano)

I soldi non ci hanno mai cambiati

Moriremo tutti quadrati (Esatto)

Drone intorno al perimetro

Fra’, il mio shooter sembra Ansu Fati (Pshh, pshh, pshh, pshh)

Vi trasforma tutti in stufati

Mentre Draco gioca ai pupazzi (Ecco)