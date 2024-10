“MMH” è il nuovo singolo di Fred De Palma e torna a collaborare con Rose Villain, tra le voci femminili più talentuose e di successo del panorama attuale. Il brano, prodotto da Sixpm, è disponibile da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali.

In ⁠“MMH” la chimica tra Fred de Palma e Rose Villain è evidente sin dal primo ascolto: nel pezzo, i due artisti uniscono elementi dei rispettivi generi, creando un mix unico. Le barre di Fred giocano con la voce sensuale e raffinata di Rose, mentre raccontano un rapporto caratterizzato da desiderio, passione e conflitto. Una relazione che tiene i due protagonisti intrappolati, incapaci di resistere l’uno all’altra, nonostante siano consapevoli della natura distruttiva di questa storia.

Con ⁠“MMH”, Fred de Palma compie un’ulteriore evoluzione nel suo percorso artistico, continuando la sperimentazione musicale iniziata sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2024 e seguita dalle pubblicazioni degli ultimi mesi, tra cui “Notte cattiva” con Guè, dal sound afrobeat, con influenze rap e amapiano, e “Passione”, una bachata con cui torna al latin, genere che è riuscito per primo a portare nel mainstream in Italia, riprendendo le vibes anni Duemila e rifacendosi al pop latino che in quegli anni era esploso nelle classifiche di tutto il mondo.

Ecco il testo di MMH di Fred De Palma e Rose Villain.

Quando passiamo ci guardano

Come due Lambo in un barrio

Chissà questa gente che dice di me

Chissà cosa dice di te

Io lo so già che con te io mi schianto

Però io non vedo l’ora di farlo

Perché, io lo so, non si vince con te

Tu lo sai, non si vince con me

Ma tu mi mandi fuori quando ti respiro

Sai di rumba e coca, maracaibo

Sei entrato dentro la mia testa sbattendo la porta

Non ne sei mai uscito

E mi piace, mhm

Quando lo fai, mhm

Che cosa? Mhm

Non me lo lascio dire un’altra volta, mhm

So che lo vuoi, mhm

Ancora, mhm mhm mhm mhm mhm

E mi piace, mhm

Quando lo fai, mhm

Che cosa? Mhm

Non me lo lascio dire un’altra volta, mhm

So che lo vuoi, mhm

Ancora, mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm

Quando passiamo ci guardano

Come due Lambo in un barrio

Chissà questa gente che dice di me

Chissà cosa dice di te

Io lo so già che con te io mi schianto

Però io non vedo l’ora di farlo

Perché, io lo so, non si vince con te

Tu lo sai, non si vince con me

Ma tu mi mandi fuori quando ti respiro

Sai di rumba e coca, maracaibo

Sei entrato dentro la mia testa sbattendo la porta

Non ne sei mai uscito

E mi piace, mmh

Quando lo fai, mmh

Che cosa? Mmh

Non me lo lascio dire un’altra volta, mmh

So che lo vuoi, mmh

Ancora, mmh mmh mmh mmh mmh

E mi piace, mmh

Quando lo fai, mmh

Che cosa? Mmh

Non me lo lascio dire un’altra volta, mmh

So che lo vuoi, mmh

Ancora, mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh

La voglia di averti se non ci sei sale

Come l’effetto fuori da un rave, eh-eh

Ci svegliamo con la voce rotta

Dopo che abbiamo fatto una noche loca

La luce che vedevi dentro a me l’ho accesa

Balliamo con le tenebre, troppa luce acceca

Con te sembra sempre la prima volta

Non è solo una storia che si racconta

Ma tu mi mandi fuori quando ti respiro

Sai di rumba e coca, maracaibo

Sei entrato dentro la mia testa sbattendo la porta

Non ne sei mai uscito

E mi piace, mmh

Quando lo fai, mmh

Che cosa? Mmh

Non me lo lascio dire un’altra volta, mmh

So che lo vuoi, mmh

Ancora, mmh mmh mmh mmh mmh

E mi piace, mmh

Quando lo fai, mmh

Che cosa? Mmh

Non me lo lascio dire un’altra volta, mmh

So che lo vuoi, mmh

Ancora, mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh

Vieni qua, giochiamo la nostra partita

Ci baciamo in mezzo a una folla che grida

Non sai per te che farei

Qualsiasi cosa pensi per me è okay, ehi

Balliamo un lento sexy tra gli spari

Scappiamo dai cattivi su una ‘Rari

Lanciamo ‘sti soldi per aria, un bouquet

Sento il cuore a tremila perché

Ma tu mi mandi fuori quando ti respiro

Sai di rumba e coca, maracaibo

Sei entrato dentro la mia testa sbattendo la porta

Non ne sei mai uscito

E mi piace, mmh

Quando lo fai, mmh

Che cosa? Mmh

Non me lo lascio dire un’altra volta, mmh

So che lo vuoi, mmh

Ancora, mmh mmh mmh mmh mmh

E mi piace, mmh

Quando lo fai, mmh

Che cosa? Mmh

Non me lo lascio dire un’altra volta, mmh

So che lo vuoi, mmh

Ancora, mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh