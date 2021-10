Moth To A Flame è il terzo singolo estratto dal terzo album in studio degli Swedish House Mafia, Paradise Again, e vede il featuring di The Weeknd.

Swedish House Mafia feat. The Weeknd, Moth to a flame è il nuovo singolo

Il singolo è stato anticipato per la prima volta da The Weeknd sul suo Instagram il 12 settembre 2021. Successivamente, il 19 ottobre, sia The Weeknd che Swedish House Mafia hanno condiviso una clip sui social media che vede The Weeknd in una stanza scarsamente illuminata con un berretto e un paio di occhiali da sole, mentre viene riprodotto un frammento della canzone con la didascalia “questa settimana”, ad annunciare il progetto. Alla fine del video è stato svelato il titolo della canzone.

E’ stato presentato in anteprima all’Apple Music Radio, nel programma “Memento Mori”.

Moth to a flame: significato canzone

Il brano è rivolto ad un vecchio amore, ad una ragazza con la quale si è conclusa una relazione e che, adesso, è insieme ad un altro uomo. L’istinto e la tentazione di riaverla accanto è forte, nonostante sembri che la persona che le sta accanto sia adatta e perfetta per lei. Ma le emozioni, le sensazioni che provano ancora entrambi l’uno per l’altro, non sono ancora sopite…

Moth to a flame: ascolta la canzone

Moth to a flame: testo canzone

Oh-woah

Woah-oh-oh

Woah

Like a moth to a flame

I’ll pull you in, I pulled you back to

What you need initially

It’s just one call away

And you’ll leave him, you’re loyal to me

But this time, I let you be

‘Cause he seems like he’s good for you

And he makes you feel like you should

And all your friends say he’s the one

His love for you is true

But does he know you call me when he sleeps?

But does he know the pictures that you keep?

But does he know the reasons that you cry?

Or tell me, does he know where your heart lies?

Where it truly lies

Yeah

You should be with him, I let you go from time

You should stay with him

‘Cause he seems like he’s good for you

And he makes you feel like you should

And all your friends say he’s the one

His love for you is true (Hey)

But does he know you call me when he sleeps? (No, no)

But does he know the pictures that you keep? (Oh)

But does he know the reasons that you cry?

Or tell me, does he know where your heart lies?

Where it truly lies

Right here with me, babe

Where it truly lies

My bed

Where it truly lies

In my heart

Where it truly lies

Where it truly lies

Where it truly lies

(Hey)

Where it truly lies

Swedish House Mafia feat. The Weeknd, Moth to a flame: traduzione canzone

Oh-woah

Woah-oh-oh

Woah

Come una falena verso una fiamma

Ti tirerò dentro, ti ho tirato indietro

Quello che ti serve inizialmente

È solo una chiamata di richiamo

E lo lascerai, mi sei fedele

Ma questa volta, ti ho lasciato essere

Perché sembra che sia buono per te

E ti fa sentire come dovresti

E tutti i tuoi amici dicono che è l’unico

Il suo amore per te è vero

Ma sa che mi chiami quando dorme?

Ma lui conosce le foto che conservi?

Ma conosce le ragioni per cui piangi?

Oppure dimmi, lui sa dove giace il tuo cuore?

Dove si trova veramente

Sì

Dovresti stare con lui, ti ho lasciato andare dal tempo

Dovresti stare con lui

Perché sembra che sia buono per te

E ti fa sentire come dovresti

E tutti i tuoi amici dicono che è l’unico

Il suo amore per te è vero (Ehi)

Ma sa che mi chiami quando dorme? (No, no)

Ma lui conosce le foto che conservi? (Oh)

Ma conosce le ragioni per cui piangi?

Oppure dimmi, lui sa dove giace il tuo cuore?

Dove si trova veramente

Proprio qui con me, piccola

Dove si trova veramente

Il mio letto

Dove giace veramente

Nel mio cuore

Dove si trova veramente

Dove si trova veramente

Dove si trova veramente

(Hey)

Dove giace veramente