“Real Groove” è una canzone di Kylie Minogue, pubblicata come traccia del suo quindicesimo album in studio, Disco; la canzone è stata annunciata come terzo singolo ufficiale dall’album il 5 dicembre 2020. Nell’ultima settimana di dicembre 2020, le voci su un remix della canzone con Dua Lipa hanno iniziato a circolare online. La collaborazione si è concretizzata in seguito all’apparizione di Kylie al live streaming di Studio 2054 di Dua alla fine di novembre 2020 e che si è rivelato un grande successo di pubblico. Lo spettacolo di Dua ha attirato più di cinque milioni di spettatori – che non è la cifra finale – inclusi più di 1,9 milioni di accessi unici dalla Cina, 95.000 dall’India e oltre 263.200 biglietti venduti su piattaforme di biglietteria regolari.



Ben Mawson di TaP Music ha sottolineato:

“Sono orgoglioso di Dua e dell’enorme team dietro questa incredibile performance. Per Dua era davvero importante creare qualcosa che andasse oltre i limiti di un normale spettacolo dal vivo o streaming e ha più che raggiunto questo obiettivo con” Studio 2054″. Dal punto di vista del pubblico, sarebbe sempre stato difficile fare previsioni solide poiché il live streaming è un mercato così nuovo ed in evoluzione, il che rende così eccitante il fatto che lei abbia raggiunto cifre di visualizzazione sorprendentemente elevate“

Qui sotto potete ascoltare la nuova versione di Real Groove, a seguire testo e traduzione del pezzo che racconta della perfetta sintonia con un amante, al quale ci si sente più vicini e affini che mai. Quello che c’è insieme a lui, non è nemmeno paragonabile ad altre sensazioni, un vero “groove” che accomuna e distingue.

Kylie Minogue feat. Dua Lipa, Real Groove (Studio 2054 Remix), Lyrics

[Intro]

Tonight

Tonight

[Verse 1: Kylie Minogue]

Feel my heartbeat

It’s the same old feeling coming over me tonight

Me tonight

Feel it buzzing

Said I’m never gonna call, but tonight, I think I might

Think I might

[Pre-Chorus: Kylie Minogue]

Gave my heart a ride, bump in the night

No one can take me higher

Know it’s been a while, baby, a while

Do you still feel the fire?

[Chorus: Kylie Minogue & Dua Lipa]

I saw you dancing with somebody

Looking like me and you

She know how to party

But nothing like me and you

Got that perfect body

But she ain’t got the moves

We got something better

Got that real groove, baby

[Verse 2: Kylie Minogue]

Major mistake

No, I never shoulda gone, baby, I was on the run

On the run

It was heartbreak

I can’t stand another day knowing that you are the one

You’re the one

[Pre-Chorus: Kylie Minogue]

Gave my heart a ride, bump in the night

No one can take me higher

Know it’s been a while, baby, a while

Do you still feel the fire?

[Chorus: Kylie Minogue & Dua Lipa]

I saw you dancing with somebody

Looking like me and you

She know how to party

But nothing like me and you

Got that perfect body

But she ain’t got the moves

We got something better

Got that real groove, baby

Dancing with somebody

Looking like me and you

She know how to party

But nothing like me and you

Got that perfect body

But she ain’t got the moves

We got something better

Got that real groove, baby

[Post-Chorus]

Real groove, real groove

We-we got that real groove, ah

(We got that real groove)

[Instrumental Break]

[Bridge: Kylie Minogue & Dua Lipa]

Let’s go, ah!

Dua’s got that real groove

Kylie

Woo, woo

Real groove, real groove

We-we got that real groove, ah

I got that real groove, real groove

We-we got that real groove, ah

[Chorus: Kylie Minogue & Dua Lipa]

I saw you dancing with somebody

Looking like me and you

She know how to party

But nothing like me and you

Got that perfect body

But she ain’t got the moves

We got something better

Got that real groove, baby

Dancing with somebody

Looking like me and you

She know how to party

But nothing like me and you

Got that perfect body

But she ain’t got the moves

We got something better

Got that real groove, baby

Dancing with somebody

Looking like me and you (Yeah)

She know how to party

But nothing like me and you (Yeah)

Got that perfect body

But she ain’t got the moves (No, oh)

We got something better

Got that real groove, baby

[Outro: Kylie Minogue & Dua Lipa]

Studio 2054

That real groove, baby

Kylie Minogue feat. Dua Lipa, Real Groove (Studio 2054 Remix), Traduzione

Stasera

Stasera

Senti il ​​mio battito cardiaco

È la stessa vecchia sensazione che mi ha preso stasera

Mi ha preso stasera

Sentilo ronzare

Ho detto che non chiamerò mai, ma stasera, penso di sì

Penso che potrei

Ho dato un passaggio al mio cuore, urto nella notte

Nessuno può portarmi più in alto

So che è passato un po ‘di tempo, piccola, un po’

Senti ancora il fuoco?

Ti ho visto ballare con qualcuno

Assomigliava a me e a te

Lei sa come divertirsi

Ma nulla in confronto a me e te

Hai quel corpo perfetto

Ma lei non ha le mosse

Abbiamo qualcosa di meglio

Hai quel vero groove, baby

Errore grave No, non avrei mai dovuto andarmene, piccolo, ero in fuga

In fuga

È stato un crepacuore

Non sopporto un altro giorno sapendo che tu sei l’unico

Tu sei quello

Ho dato un passaggio al mio cuore, urto nella notte

Nessuno può portarmi più in alto

So che è passato un po ‘di tempo, piccola, un po’

Senti ancora il fuoco?

Ti ho visto ballare con qualcuno

Assomigliava a me e a te

Lei sa come divertirsi

Ma nulla in confronto a me e te

Hai quel corpo perfetto

Ma lei non ha le mosse

Abbiamo qualcosa di meglio

Hai quel vero groove, baby

Ti ho visto ballare con qualcuno

Assomigliava a me e a te

Lei sa come divertirsi

Ma nulla in confronto a me e te

Hai quel corpo perfetto

Ma lei non ha le mosse

Abbiamo qualcosa di meglio

Hai quel vero groove, baby

Vero groove, vero groove

Abbiamo quel vero ritmo, ah

(Abbiamo quel vero ritmo)

Andiamo, ah! Dua ha quel vero groove Kylie Woo, woo

Vero groove, vero groove

Abbiamo quel vero ritmo, ah

Ho quel vero groove, vero groove

Abbiamo quel vero ritmo, ah

Ti ho visto ballare con qualcuno

Assomigliava a me e a te

Lei sa come divertirsi

Ma niente come me e te

Hai quel corpo perfetto

Ma lei non ha le mosse

Abbiamo qualcosa di meglio

Hai quel vero groove, baby

Ti ho visto ballare con qualcuno

Assomigliava a me e a te

Lei sa come divertirsi

Ma nulla in confronto a me e te

Hai quel corpo perfetto

Ma lei non ha le mosse

Abbiamo qualcosa di meglio

Hai quel vero groove, baby

Vero groove, vero groove

Abbiamo quel vero ritmo, ah

(Abbiamo quel vero ritmo)

Andiamo, ah! Dua ha quel vero groove Kylie Woo, woo

Vero groove, vero groove

Abbiamo quel vero ritmo, ah

Ho quel vero groove, vero groove

Abbiamo quel vero ritmo, ah

Ti ho visto ballare con qualcuno

Assomigliava a me e a te

Lei sa come divertirsi

Ma niente come me e te

Hai quel corpo perfetto

Ma lei non ha le mosse

Abbiamo qualcosa di meglio

Hai quel vero groove, baby

Studio 2054

Il vero groove, baby