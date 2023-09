Kylie Minogue ha rilasciato ‘Tension’, nuovo singolo estratto e title-track del suo attesissimo album, disponibile su tutte le piattaforme digitali, e in programmazione in tutte le radio, accompagnato dal videoclip su YouTube. ‘Tension’ fa seguito alla sensazione virale globale di ‘Padam Padam’. La parola “Pa-dam” è entrata rapidamente nello slang di tutto il mondo come saluto, esclamazione, verbo, sostantivo e aggettivo ed è stato persino chiesto di aggiungerla al dizionario.

Il nuovo singolo ‘Tension’ è scritto da Kylie con i collaboratori di lunga data Biff Stannard e Duck Blackwell e con KAMILLE, Anya Jones e Jon Green. Il brano è pieno di euforico abbandono ed è il naturale erede al trono della hit ‘Padam Padam’.

Kylie Minogue, Tension, Significato, audio e video

Il brano è incentrato sul piacere fisico, sulla passione e sul desiderio. Mentre lui continua a pensarci, lei lo invita a posare le sue mani sul suo corpo, a darle brividi e gli indica come farle ottenere il piacere assoluto, invitandolo ad abbandonare la timidezza.

Il videoclip, diretto dalla collaboratrice di lunga data Sophie Muller, vede Kylie assumere diverse sembianze in una realtà alternativa “retro-futura”.

Potete vederlo cliccando qui

Kylie Minogue, Tension, Testo della canzone

I’m a star babe-babe-babe

Do this all day-day-day

Cool like sorbet-bet-bet (Cool like sorbet-bet-bet)

Bet you can’t wait-wait-wait

Hands up on me-me-me

Hot like chilli-li-li (Hot like chilli-li-li)

Ooh, thoughts of me fill up your mind

Everyday and every night

It’s the way I make you feel (Uh)

Baby, there ain’t nothing better

And I could do this forever with you

(With you, with you, with you)

Uh, uh

All night, touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there

Baby, break the tension

All night, touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there

Baby, what you missin’?

Oh, my God, touch me right there

Almost there, touch me right there

Don’t be shy, boy, I don’t bite

You know where, touch me right, ta-ta

Oh, my God, touch me right there

Almost there, touch me right there

Don’t be shy, boy, I don’t bite

You know where, touch me right, ta-ta

(Ooh-ooh) Touch me right there

Touch me right there

Touch me right there

Baby break the tension

(Ooh-ooh-ooh) Touch me right there

(Ooh-ooh-ooh) Touch me right there

(Ooh-ooh-ooh) Touch me right there

Baby, break the tension

Call me Kylie-lie-lie

Don’t imita-ta-tate

Cool like sorbet-bet-bet (Cool like sorbet-bet-bet)

I’m your esca-a-ape

I’m your vacay-ay-ay

Hot like chilli-li-li (Hot like chilli-li-li)

Ooh, thoughts of me fill up your mind

Everyday and every night

It’s the way I make you feel (Uh)

Baby, there ain’t nothing better

And I could do this forever with you

(With you, with you, with you)

Uh, uh

All night, touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there

Baby, break the tension

All night, touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there (Doo-doo-doo-doo)

Touch me right there

Baby, what you missin’?

Oh, my God, touch me right there

Almost there, touch me right there

Don’t be shy, boy, I don’t bite

You know where, touch me right, ta-ta

Oh, my God, touch me right there (Ah)

Almost there, touch me right there (Ah)

Don’t be shy, boy, I don’t bite (Ah)

You know where, touch me right, ta-ta

(Oh) Touch me right there

Touch me right there

Touch me right there

Baby, break the tension

(Ooh-ooh-ooh) Touch me right there

(Ooh-ooh-ooh) Touch me right there

(Ooh-ooh-ooh) Touch me right there

Baby, what you missin’?

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

Woah

Oh, my God, touch me right there

Almost there, touch me right there (Touch me right there)

Don’t be shy, boy, I don’t bite (Touch me right there)

You know where, touch me right, ta-ta

Oh, my God, touch me right there (Touch me right there)

Almost there, touch me right there (Touch me right there)

Don’t be shy, boy, I don’t bite

You know where, touch me right, ta-ta

Kylie Minogue, Tension, Traduzione della canzone

Sono una star, tesoro, tesoro

Lo faccio tutto il giorno, giorno dopo giorno

Fresco come il sorbetto (Freddo come il sorbetto)

Scommetto che non puoi aspettare, aspettare, aspettare

Mani in alto su di me-me-me

Caldo come il peperoncino-li-li (Caldo come il peperoncino-li-li)

Ooh, i pensieri su di me riempiono la tua mente

Ogni giorno e ogni notte

È il modo in cui ti faccio sentire (Uh)

Tesoro, non c’è niente di meglio

E potrei farlo per sempre con te

(Con te, con te, con te)

Eh, eh

Per tutta la notte, toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì

Tesoro, spezza la tensione

Per tutta la notte, toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì

tesoro, cosa ti stai perdendo?

Oh, mio Dio, toccami proprio lì

Ci sono quasi, toccami proprio lì

Non essere timido, ragazzo, non mordo

Sai dove, toccami bene, ta-ta

Oh, mio Dio, toccami proprio lì

Ci sono quasi, toccami proprio lì

Non essere timido, ragazzo, non mordo

Sai dove, toccami bene, ta-ta

(Ooh-ooh) Toccami proprio lì

Toccami proprio lì

Toccami proprio lì

Tesoro, spezza la tensione

(Ooh-ooh-ooh) Toccami proprio lì

(Ooh-ooh-ooh) Toccami proprio lì

(Ooh-ooh-ooh) Toccami proprio lì

Tesoro, spezza la tensione

Chiamami Kylie

Non imitare

Fresco come il sorbetto (Freddo come il sorbetto)

Sono la tua scappatella

Sono il tuo posto vacante

Caldo come il peperoncino-li-li (Caldo come il peperoncino-li-li)

Ooh, i pensieri su di me riempiono la tua mente

Ogni giorno e ogni notte

È il modo in cui ti faccio sentire (Uh)

Tesoro, non c’è niente di meglio

E potrei farlo per sempre con te

(Con te, con te, con te)

Eh, eh

Per tutta la notte, toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì

Tesoro, spezza la tensione

Per tutta la notte, toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì (Doo-doo-doo-doo)

Toccami proprio lì

tesoro, cosa ti stai perdendo?

Oh, mio Dio, toccami proprio lì

Ci sono quasi, toccami proprio lì

Non essere timido, ragazzo, non mordo

Sai dove, toccami bene, ta-ta

Oh mio Dio, toccami proprio lì (Ah)

Ci sono quasi, toccami proprio lì (Ah)

Non essere timido, ragazzo, non mordo (Ah)

Sai dove, toccami bene, ta-ta

(Oh) Toccami proprio lì

Toccami proprio lì

Toccami proprio lì

Tesoro, spezza la tensione

(Ooh-ooh-ooh) Toccami proprio lì

(Ooh-ooh-ooh) Toccami proprio lì

(Ooh-ooh-ooh) Toccami proprio lì

tesoro, cosa ti stai perdendo?

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

Woah

Oh, mio Dio, toccami proprio lì

Ci siamo quasi, toccami proprio lì (toccami proprio lì)

Non essere timido, ragazzo, non mordo (toccami proprio lì)

Sai dove, toccami bene, ta-ta

Oh, mio Dio, toccami proprio lì (toccami proprio lì)

Ci siamo quasi, toccami proprio lì (toccami proprio lì)

Non essere timido, ragazzo, non mordo

Sai dove, toccami bene, ta-ta