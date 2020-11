Grazie al suo ultimo album in studio –Disco– Kylie Minogue è riuscita a conquistare la vetta della classifica degli album più venduti in Inghilterra.

Il quindicesimo album in studio di Kylie debutta al vertice con 55.000 copie, il più grande risultato del 2020 fino ad oggi. DISCO è l’ottavo album numero 1 nel Regno Unito della star e questo è il migliore debutto della Minogue negli ultimi 10 anni, da Afrodite del 2010.

Ma non è solo questo, il record al quale facciamo riferimento, limitato al 2020.

Oon il risultato di questa settimana, infatti, la Minogue stabilisce un nuovo primato nella classifica Uk, diventando la prima artista donna a segnare un numero 1 nella chart degli album ufficiali del Regno Unito in cinque decenni consecutivi: negli anni ’80, ’90, ’00, ’10 e ’20.

Queste le parole della cantante dopo la notizia della numero 1:

“Official Charts Company, grazie mille! DISCO è entrato in classifica al numero 1! Non so cosa dire, sono senza parole, grazie a tutti coloro che hanno supportato questo album e questo progetto, per me significa tutto. Sono così commossa che sia arrivato ai vostri cuori. Lo adoro! “

Con questo ottavo numero 1, Kylie ora supera anche artisti come Elton John, Cliff Richard e George Michael nella classifica di tutti i tempi con il maggior numero di album in vetta nel Regno Unito.

E così, le Little Mix -che hanno debuttato anche loro con “Confetti”- dopo una ‘battaglia all’ultima copia’ conquistano il secondo gradino della classifica Uk.

Kylie Minogue, gli album che hanno debuttato al primo posto in Uk

Come anticipato, questo l’ottovo numero 1 in Uk per Kylie Minogue con i suoi album. Ma quali sono stati i lavori precedenti che le hanno permesso di ottenere un posto in ogni decennio dagli anni ’80 ad oggi?

Il 16 luglio 1988 arrivava al primo posto “Kylie”.

Il 21 ottobre 1989 conquistava la vetta “Enjoy Yourself”.

Il 5 settembre 1992 numero 1 per il “Greatest Hits”

Il 13 ottobre 2001 il grande successo di “Fever”

Il 17 luglio 2010 primato per “Aphrodite”

Il 19 aprile 2018 la vetta era per “Golden”

L’11 luglio 2019 un’altra collezione in vetta, “Step back in time – The Definitive”

E, infine, a novembre 2020 “Disco”.