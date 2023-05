Padam Padam è il nuovo singolo di Kylie Minogue, disponibile dal 18 maggio 2023. Qui sotto potete leggere test, traduzione e significato della canzone.

Padam Padam, Ascolta la canzone, significato e video

Nel brano, Kylie canta l’attrazione con un altro. Ha i brividi quando lo guarda negli occhi, punta a restare nella sua mente per tutto il weekend, in questo gioco di sensualità e feeling.

Kylie Minogue, Padam Padam, Testo della canzone

Padam

Padam

Padam

You look like fun to me (Padam)

You look a little like somebody I know (Padam)

And I can tell you how this ends (Padam)

I’ll be in your head all weekend (Padam)

Shivers and butterflies (Padam)

I got the shivers when I look into your eyes (Padam)

And I can tell that you’re all in (Padam)

‘Cause I can hear your heart beating

Padam

Padam

Padam, padam

I hear it and I know

Padam, padam

I know you wanna take me home

Padam

And get to know me close

Padam, padam

When your heart goes

Padam, padam

I hear it and I know

Padam, padam

I know you wanna take me home

Padam

And take off all my clothes

Padam, padam

When your heart goеs

Padam

This place is crowding up

I think it’s time for you to take mе out this club

And we don’t need to use our words

Wanna see what’s underneath that t-shirt

Shivers and cold champagne

I got the shivers every time you say my name

And I can tell that you’re all in (All in)

‘Cause I can hear your heart beating (Padam)

‘Cause I can hear your heart beating (Padam)

Padam, padam

I hear it and I know

Padam, padam

I know you wanna take me home

Padam (Ah-ah)

And get to know me close

Padam, padam

When your heart goes (Ah-ah)

Padam, padam

I hear it and I know

Padam, padam

I know you wanna take me home

Padam

And take off all my clothes (And take off all my clothes)

Padam, padam

When your heart goes

Padam

Pa-pa

Pa-pa

Pa-pa

Pa-pa

Kylie Minogue, Padam Padam, Traduzione della canzone

Padam

Padam

Padam

Mi sembri divertente (Padam)

Assomigli un po’ a qualcuno che conosco (Padam)

E posso dirti come finisce (Padam)

Sarò nella tua testa tutto il fine settimana (Padam)

Brividi e farfalle (Padam)

Ho i brividi quando ti guardo negli occhi (Padam)

E posso dire che sei tutto dentro (Padam)

Perché posso sentire il battito del tuo cuore

Padam

Padam

Padam, padam

Lo sento e lo so

Padam, padam

So che vuoi portarmi a casa

Padam

E conoscimi da vicino

Padam, padam

Quando il tuo cuore va

Padam, padam

Lo sento e lo so

Padam, padam

So che vuoi portarmi a casa

Padam

E toglimi tutti i vestiti

Padam, padam

Quando il tuo cuore va

Padam

Questo posto si sta affollando

Penso che sia ora che tu mi porti fuori da questo club

E non abbiamo bisogno di usare le nostre parole

Voglio vedere cosa c’è sotto quella maglietta

Brividi e champagne freddo

Ho i brividi ogni volta che dici il mio nome

E posso dire che sei tutto dentro (tutto dentro)

Perché posso sentire il battito del tuo cuore (Padam)

Perché posso sentire il battito del tuo cuore (Padam)

Padam, padam

Lo sento e lo so

Padam, padam

So che vuoi portarmi a casa

Padam (Ah-ah)

E conoscimi da vicino

Padam, padam

Quando il tuo cuore va (Ah-ah)

Padam, padam

Lo sento e lo so

Padam, padam

So che vuoi portarmi a casa

Padam

E togliti tutti i miei vestiti (e togliti tutti i miei vestiti)

Padam, padam

Quando il tuo cuore va

Padam

Pa-pa

Pa-pa

Pa-pa

Pa-pa