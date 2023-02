L’incoronazione di Re Carlo III, prevista a maggio 2023, sembra avere qualche rallentamento a livello logistico, per quanto riguarda il concerto previsto per il 6 maggio. A lanciare l’indiscrezione (confermata anche da Tmz) è stato il The Sun che ha evidenziato come molti artisti di serie A abbiano rifiutato di esibirsi durante il live, in mondovisione. Pare assurdo, eppure è così. E parliamo di nomi ben noti…

Al castello di Windsor, non si esibiranno Elton John, Harry Styles e le Spice Girls. Secondo quanto emerso, tutti hanno ringraziato ma hanno ammesso di essere impossibilitati per impegni personali. Ecco le indiscrezioni dei ben informati:

“Gli organizzatori stanno lavorando contro il tempo per mettere insieme una formazione entusiasmante, ma hanno affrontato una serie di sfide. Elton John era in cima alla lista di Re Carlo, ma a causa del suo tour europeo, che lo vede esibirsi in Germania il venerdì prima e poi di nuovo subito dopo il concerto di Windsor, non è in grado essere in tempo ed esibirsi nel Regno Unito. Nel frattempo, anche l’uomo del momento Harry Styles è impegnato con il tour”

E le Spice Girls, attesissime dai fan per la loro reunion? Sarebbe stato un evento importante e sotto gli occhi di tutti, a distanza di anni dal loro live durante le Olimpiadi 2012, al gran completo. Ebbene, nemmeno loro ci saranno. Il tempo delle prove non sufficiente e quindi non è possibile esibirsi visti i calendari fitti di Mel B, Mel C, Geri Horner, Emma Bunton e Victoria Beckham.

A questi dobbiamo aggiungere anche i NO di Ed Sheeran e di Adele. Il cantante di “Photograph” ha ringraziato ma non potrà esserci perché in concerto in Texas la sera prima, Adele? Non sarà presente, senza una motivazione ufficiale.

Carlo III, incoronazione: chi si esibirà al concerto?

Ma qualcuno ci sarà? Sì, ovviamente. Anche se nomi meno “di impatto”. I Take That con Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald saranno gli headliner del concerto, che vedrà la partecipazione anche di Kylie e Dannii Minogue, Andrew Lloyd Webber e del grande soul statunitense Lionel Richie. A loro potrebbe aggiungersi anche Olly Murs.