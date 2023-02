Ed Sheeran e Adele rifiutano l’invito di Re Carlo III per il concerto dell’Incoronazione

Re Carlo III potrebbe riuscire nell’impresa di riunire le Spice Girls nella loro formazione originale, con Victoria Beckham pronta a tornare dopo l’esibizione alle Olimpiadi del 2012, ma non è riuscito a chiamare a raccolta due degli artisti britannici più famosi al mondo: Ed Sheeran e Adele.

L’incoronazione del nuovo sovrano britannico si svolgerà dal 6 maggio 2023 e quello che sarà l’evento del secolo per i cittadini del Regno Unito sarà seguito il giorno successivo da un grande concerto al Castello di Windsor. Per questo evento epocale Buckingham Palace si sta muovendo per avere sul palco il meglio che la musica inglese ha da offrire, ma Adele e Ed Sheeran hanno già declinato l’invito del sovrano.

“Il Re ha indicato una serie di persone che vorrebbe al concerto, e Adele ed Ed Sheeran erano su quella lista. Non vedeva l’ora di vederli al concerto”: ha riferito una fonte di Buckingham Palace, che ha anche confermato il rifiuto dell’invito da parte dei due artisti.

Perché Ed Sheeran e Adele hanno detto NO a Re Carlo III

Le motivazioni con cui Ed Sheeran e Adele hanno dato un sonoro NO a Re Carlo III sono diverse. Il cantautore di Shape Of You ha già in programma un concerto in Texas il giorno prima dell’evento per Re Carlo III e raggiungere il Regno Unito in tempo sarebbe impossibile per lui. Adele, invece, non sembra aver fornito una spiegazione.

I bene informati sostengono che Adele, dopo il tour de force a Las Vegas, non avrà alcun concerto pubblico in programma dopo il 25 marzo 2023, ma ha comunque rifiutato l’invito previsto per il 7 maggio.

Se i due titani non saranno presenti per celebrare il sovrano inglese, sul palco del Castello di Windsor potrebbero esserci, oltre alle Spice Girls al completo, anche Lionel Richie e Harry Styles, ma né da Buckingham Palace né dagli stessi artisti sono ancora arrivate conferme o smentite a tal proposito.

Il concerto dell’Incoronazione non sarà un evento aperto ai comuni cittadini, ma sarà trasmesso in diretta televisiva da uno dei cortili del celebre castello inglese, mentre ad assistere dal vivo ci saranno ovviamente i reali d’Inghilterra, volontari legati alle organizzazioni supportate dalla Corona e un gruppo di cittadini selezionati tramite estrazione dalla BBC.