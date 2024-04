Speciale RDS Showcase in prima serata su Real Time con tre protagonisti di Sanremo 2024: The Kolors, Emma e Mahmood. Cosa canteranno

Dopo la parentesi dello scorso dicembre con 3 appuntamenti trasmessi da Real Time nel periodo natalizio, RDS Showcase torna eccezionalmente per una puntata speciale. Protagonisti saranno tre artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2024: The Kolors, Emma e Mahmood. L’appuntamento è per giovedi 18 aprile alle 21:20.

Un’ora di grande musica che mette insieme il meglio del repertorio che i tre grandi artisti hanno portato live sul palco dell’Auditorium Multimediale di RDS.

Nello Speciale in onda su Real Time, presentato dalla storica conduttrice del network radiofonico Anna Pettinelli, ci sarà spazio per le voci inconfondibili e per l’energia di questi grandi interpreti della musica italiana, per un esclusivo ‘assaggio’ prima dei rispettivi tour che li vedranno in giro per l’Italia, ma non solo, nei prossimi mesi.

I The Kolors recentemente hanno annunciato il loro primo ‘European Tour’ che li porterà in giro per paesi come l’Austria, Lituania, Svizzera, Germania. Anche Emma sarà impegnata sui palchi delle principali città italiane a partire da giugno e per tutta l’estate. Mahmood invece è già in giro per le date europee del suo tour cominciato lo scorso 4 aprile da Lussemburgo e che terminerà a Milano con le due date del 17 e 18 maggio per poi prepararsi in vista delle date estive, da luglio.

RDS Showcase su Real Time: scaletta canzoni

Tra i brani che ascolteremo nel corso della serata è facile ipotizzare che ogni set avrà al suo interno il brano Sanremese di ogni artista e dunque “Un ragazzo una ragazza” per i The Kolors, “Tuta Gold” per Mahmood ed infine “Apnea” per Emma. Ma non mancheranno altri successi e magari novità tratte dai loro ultimi lavori in studio.

RDS Showcase su Real Time: dove guardare in tv e streaming

Real Time è visibile al canale 31 del digitale terrestre, al canale 31 di tivùsat e su SKY ai numeri 160 e 161. I live integrali saranno disponibili on demand su RDS Social TV, al canale 265 del digitale terrestre, e sul canale ufficiale YouTube di RDS.