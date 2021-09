Raggi Gamma è il nuovo singolo di Sangiovanni, in radio, streaming e download digitale a partire dal 24 settembre 2021.

Il cantante torna con un brano inedito dopo il boom ottenuto dal suo primo Ep, l’omonimo Sangiovanni. Il vincitore del circuito canto ad Amici 20, ha trionfato nelle classifiche dei dischi e dei singoli. Nel corso dei mesi all’interno del talent show, i suoi brani hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico: da “Gucci Bag” a “Lady”, fino al tormentone “Malibu” che quest’estate ha risuonato nelle radio e non ha mai abbandonato le posizioni più alte della chart Fimi.

Per il giovane cantante, ecco un pezzo che anticipa la sua prossima era discografica. Raggi Gamma sarà probabilmente il primo pezzo dal suo nuovo disco, ancora senza una data ufficiale di rilascio. Nel frattempo, però, la canzone sarà disponibile fra pochi giorni.

Mentre domenica 19 settembre è iniziata la nuova edizione di Amici, gli ex concorrenti stanno lavorando a nuove tracce. Ad inizio agosto, Sangiovanni, via social, si era sfogato, sottolineando come molte persone non aspettassero altro che un passo falso, un insuccesso per puntare il dito:

sono steso a terra, perdendo la voce. non so cosa possa significare. sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre. vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso. si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me.

Sempre in quell’occasione, però, aveva anticipato di essere al lavoro su nuova musica:

ma voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai. musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. in tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. cantando la mia musica, con la mia voce. ed è la cosa più importante, spero lo sia anche x voi.

Ed ecco l’annuncio di Raggi Gamma, il nuovo singolo di Sangiovanni dal 24 settembre 2021. Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.