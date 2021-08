Sangiovanni, il vincitore del circuito Canto di Amici 20, ha ottenuto un grandissimo successo fin dalla sua partecipazione al talent show. Ancora prima di ottenere la vittoria nella sua categoria, i singoli “Gucci Bag”, “Tutta la notte” e “Malibu” stavano conquistando la classifica Fimi dei brani più venduti in Italia. E hanno aperto le porte al suo primo Ep, l’omonimo Sangiovanni, che svetta sempre ai primi piani della chart da mesi, ormai. Il giovane cantante si è sempre esposto in prima persona per essere se stesso, per esprimere al massimo la sua personalità e i suoi punti di vista. E’ stato anche criticato semplicemente per del banale smalto sulle unghie. Polemiche che non dovrebbero nemmeno esistere. E, in un recente post su Instagram, analizzando il periodo in cui si trova e facendo un bilancio del suo percorso, ha ammesso di accorgersi che molte persone attendono solo un passo falso, un insuccesso minimo per puntare il dito e screditare.

sono steso a terra, perdendo la voce. non so cosa possa significare. sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre. vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso. si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me.

Dopo questo bilancio, dopo aver ammesso di sentirsi fortunato nonostante a volte provi un senso di smarrimento, Sangiovanni ha confermato di essere al lavoro su nuova musica, su brani inediti ai quali sta lavorando e che non vede l’ora di poter condividere con i suoi fan.

ma voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai. musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. in tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. cantando la mia musica, con la mia voce. ed è la cosa più importante, spero lo sia anche x voi.

Perché, giustamente, dopo l’Ep in uscita dopo Amici 20, per Sangiovanni le energie e la concentrazione sono rivolti verso il prossimo disco di inediti, il primo vero album che potrà confermare il riscontro ottenuto fino ad oggi.